البيت الأبيض يعد طلب تمويل تكميلي لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الاثنين عن ثقتها في أن الكونجرس الأمريكي سيوافق على دعم إضافي لأوكرانيا التي تواجه الغزو الروسي، على الرغم من معارضة بعض المشرعين الجمهوريين.
وقالت يلين للصحفيين بعد اجتماع مع وزراء مالية منطقة اليورو إن الرئيس جو بايدن سيقدم طلب تمويل تكميليا لكل من أوكرانيا وإسرائيل“متى يكون مجلس النواب قادرا على الانعقاد”.
رويترز
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