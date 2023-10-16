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البيت الأبيض يعد طلب تمويل تكميلي لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل

10/16/2023 11:21:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الاثنين عن ثقتها في أن الكونجرس الأمريكي سيوافق على دعم إضافي لأوكرانيا التي تواجه الغزو الروسي، على الرغم من معارضة بعض المشرعين الجمهوريين.

وقالت يلين للصحفيين بعد اجتماع مع وزراء مالية منطقة اليورو إن الرئيس جو بايدن سيقدم طلب تمويل تكميليا لكل من أوكرانيا وإسرائيل“متى يكون مجلس النواب قادرا على الانعقاد”.



رويترز

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