الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع تقييم المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الإثنين، مع تقييم المستثمرين للتوترات في الشرق الأوسط، وفي ظل ترقب نتائج أعمال الشركات.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.25% إلى 450.20 نقطة.

وصعد“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.40% إلى 7630 نقطة، وزاد“داكس” الألماني بنسبة 0.35% إلى 15237 نقطة، فيما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.25% إلى 7022 نقطة.

وأظهرت بيانات الميزان التجاري للسلع الصادرة اليوم، تسجيل منطقة اليورو فائض قدره 6.7 مليار يورو (7.04 مليار دولار) في أغسطس، مقارنة بعجز قدره 54.4 مليار يورو في أغسطس 2022.

وتترقب الأسواق الأوروبية عن كثب توترات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، واحتمال توسع نطاق الصراع، وكذلك استمرار ارتفاع أسعار النفط والتضخم.





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