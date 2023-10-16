الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع تقييم المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الإثنين، مع تقييم المستثمرين للتوترات في الشرق الأوسط، وفي ظل ترقب نتائج أعمال الشركات.
وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.25% إلى 450.20 نقطة.
وصعد“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.40% إلى 7630 نقطة، وزاد“داكس” الألماني بنسبة 0.35% إلى 15237 نقطة، فيما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.25% إلى 7022 نقطة.
وأظهرت بيانات الميزان التجاري للسلع الصادرة اليوم، تسجيل منطقة اليورو فائض قدره 6.7 مليار يورو (7.04 مليار دولار) في أغسطس، مقارنة بعجز قدره 54.4 مليار يورو في أغسطس 2022.
وتترقب الأسواق الأوروبية عن كثب توترات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، واحتمال توسع نطاق الصراع، وكذلك استمرار ارتفاع أسعار النفط والتضخم.
أرقام
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