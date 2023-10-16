السنغال تنتقد صندوق النقد والبنك الدولي لضعف إقراض الدول الإفريقية

MENAFN - Al-Borsa News) انتقدت السنغال صندوق النقد والبنك الدولي بسبب سياسات“الإقراض التقييدية”، والتي ترى أنها تحرم الدول الإفريقية من التمويل اللازم.

وقال“إبراهيما سوري سيلا”، سفير السنغال خلال حدث في جامعة بكين الخميس:“المشكلة هي أن التصنيفات التي نجريها للدول الإفريقية يجب أن تكون مختلفة”.

وأضاف أن وكالات التصنيف مثل“فيتش” و”ستاندرد آند بورز” لا تأخذ في الاعتبار العوامل المحلية مثل الأمن الغذائي، لكنها أساسية لتقييمات صندوق النقد والبنك الدولي المتعلقة بالاستدامة الاقتصادية.

وتابع:“نفهم أنهم قالوا إنه يجب أن تمر بمبادرة مجموعة العشرين لتعليق الديون، لكنهم قرروا فجأة خفض مستوى المخاطر الخاصة بك، ومعظم الدول المتقدمة والغربية، يمكنها أن تتجاوز نسبة 200% بين الدين والناتج المحلي الإجمالي، دون خفض تصنيفهم”.





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