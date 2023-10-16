السنغال تنتقد صندوق النقد والبنك الدولي لضعف إقراض الدول الإفريقية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انتقدت السنغال صندوق النقد والبنك الدولي بسبب سياسات“الإقراض التقييدية”، والتي ترى أنها تحرم الدول الإفريقية من التمويل اللازم.
وقال“إبراهيما سوري سيلا”، سفير السنغال خلال حدث في جامعة بكين الخميس:“المشكلة هي أن التصنيفات التي نجريها للدول الإفريقية يجب أن تكون مختلفة”.
وأضاف أن وكالات التصنيف مثل“فيتش” و”ستاندرد آند بورز” لا تأخذ في الاعتبار العوامل المحلية مثل الأمن الغذائي، لكنها أساسية لتقييمات صندوق النقد والبنك الدولي المتعلقة بالاستدامة الاقتصادية.
وتابع:“نفهم أنهم قالوا إنه يجب أن تمر بمبادرة مجموعة العشرين لتعليق الديون، لكنهم قرروا فجأة خفض مستوى المخاطر الخاصة بك، ومعظم الدول المتقدمة والغربية، يمكنها أن تتجاوز نسبة 200% بين الدين والناتج المحلي الإجمالي، دون خفض تصنيفهم”.
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