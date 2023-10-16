15 ألف جنيه زيادة بأسعار سيارات هيونداى ((إلنترا و أكسنت)) موديل 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة ((جى بى غبور أوتو))، وكيل سيارات ((هيونداى))، عن زيادة أسعار طرازات سيارات ((إلنترا HD، وأكسنت RB)) موديل 2024 بنحو 15 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجارى.
وحدد الوكيل المحلى أسعار سيارات أكسنت RB، الفئة الأولى بنحو 600 ألف جنيه، والفئة الثانية بنحو 610 آلاف جنيه، والفئة الثالثة بـ 625 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 640 ألف جنيه، والفئة الخامسة بنحو 650 ألف جنيه، بزيادة تقدر بنحو 15 ألف جنيه.
وسجلت أسعار الفئة الأولى من سيارات ((إلنترا HD)) نحو 725 ألف جنيه، والفئة الثانية بنحو 735 ألف جنيه، والثالثة بـ 750 ألف جنيه، والفئة الرابعة هاى لاين بـ 760 ألف جنيه، بزيادة 15 ألف جنيه.
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