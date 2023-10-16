15 ألف جنيه زيادة بأسعار سيارات هيونداى ((إلنترا و أكسنت)) موديل 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة ((جى بى غبور أوتو))، وكيل سيارات ((هيونداى))، عن زيادة أسعار طرازات سيارات ((إلنترا HD، وأكسنت RB)) موديل 2024 بنحو 15 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجارى.

وحدد الوكيل المحلى أسعار سيارات أكسنت RB، الفئة الأولى بنحو 600 ألف جنيه، والفئة الثانية بنحو 610 آلاف جنيه، والفئة الثالثة بـ 625 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 640 ألف جنيه، والفئة الخامسة بنحو 650 ألف جنيه، بزيادة تقدر بنحو 15 ألف جنيه.

وسجلت أسعار الفئة الأولى من سيارات ((إلنترا HD)) نحو 725 ألف جنيه، والفئة الثانية بنحو 735 ألف جنيه، والثالثة بـ 750 ألف جنيه، والفئة الرابعة هاى لاين بـ 760 ألف جنيه، بزيادة 15 ألف جنيه.