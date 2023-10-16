بتروجيت تُنسق مع أرامكو وسوناطراك ولوبريف لتطوير ورش تصنيع المعدات

(MENAFN
- Al-Borsa News) 5 مليارات جنيه حجم أعمال ورش تصنيع المعدات الاستاتيكية
قال وليد لطفى، رئيس شركة بتروجت، إن الشركة تستهدف تطوير الورش لتصنيع وتصدير المعدات الإستاتيكية، عبر التنسيق مع شركة سونطراك الجزائرية من خلال ورش التصنيع التابعة لها، أو إنشاء ورش تصنيع جديدة مشتركة، والتنسيق مع شركة لوبريف السعودية بشأن التعاون المشترك فى تصنيع المعدات.
وكشف أنه تم بالفعل اعتماد الورش المركزية والتعاقد على تصنيع عدد من المعدات الاستاتيكية لصالح شركة لوبريف، بالإضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً من التنسيق مع شركة أرامكو السعودية بشأن إنشاء ورش تصنيع جديدة معتمدة من شركة أرامكو فى منطقة سبارك.
أضاف أن أعمال تصنيع المعدات ارتفعت من 6.8 طن عام 2021 إلى 12 طنا عام 2023، كما زادت أعمال تصنيع الهياكل المعدنية، من 23 طنا عام 2021 ليصل إلى 40 طنا عام 2023.
وكشف خلال تفقده للورش المركزية لتصنيع المعدات الإستاتيكية بالقطامية التابعة لشركة بتروجيت، إن حجم أعمال الورش وصل إلى 5 مليارات جنيه عام 2023 مقابل 3.3 مليار جنيه عام 2021.
وبلغ إجمالى أعمال التصنيع التى تم تنفيذها بالورش المركزية خلال آخر عامين 594 مليون دولار، شاملة أعمال تصنيع متكاملة بورش بتروجت بقيمة 297 مليون دولار.
وأضاف أن أهم المعدات التخصصية التى تقوم الورش بتصنيعها تشمل المبادلات الحرارية وأبراج التقطير وأوعية الضغط وأفران المعالجة الحرارية والمبردات الهوائية بالإضافة إلى أعمال إصلاح وصيانة المعدات الإستاتيكية المتقادمة.
وأشار إلى تأهيل واعتماد جميع ورش التصنيع بشهادات الجودة العالمية فى مجال تصنيع المعدات الاستاتيكية (ASME STAMP)، مشيرا إلى أن معدات الشركة ساهمت فى تنفيذ مشروع تنمية حقل غاز ظهر ومشروع تطوير حقل غاز غرب الدلتا، ومشروع مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة.
وقال لطفى إن الشركة نفذها خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة ورش التصنيع التابعة لها، والبالغ عددها 5 ورش تصنيع داخل مصر وورشة بالعراق، بجانب ورشتين جارى إنشاؤهما حاليا بكل من العلمين الجديدة والتبين.
وذكر أن ورشة العلمين الجديدة على مساحة 85 فدانا وتستهدف خدمة مشروعات القطاع بالمنطقة الغربية خاصة مشروع مجمع البتروكيماويات بالعلمين ومحطة الضبعة النووية ومشروعات القطاع بليبيا.
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