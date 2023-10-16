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بتروجيت تُنسق مع أرامكو وسوناطراك ولوبريف لتطوير ورش تصنيع المعدات

10/16/2023 11:21:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) 5 مليارات جنيه حجم أعمال ورش تصنيع المعدات الاستاتيكية

قال وليد لطفى، رئيس شركة بتروجت، إن الشركة تستهدف تطوير الورش لتصنيع وتصدير المعدات الإستاتيكية، عبر التنسيق مع شركة سونطراك الجزائرية من خلال ورش التصنيع التابعة لها، أو إنشاء ورش تصنيع جديدة مشتركة، والتنسيق مع شركة لوبريف السعودية بشأن التعاون المشترك فى تصنيع المعدات.

وكشف أنه تم بالفعل اعتماد الورش المركزية والتعاقد على تصنيع عدد من المعدات الاستاتيكية لصالح شركة لوبريف، بالإضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً من التنسيق مع شركة أرامكو السعودية بشأن إنشاء ورش تصنيع جديدة معتمدة من شركة أرامكو فى منطقة سبارك.

أضاف أن أعمال تصنيع المعدات ارتفعت من 6.8 طن عام 2021 إلى 12 طنا عام 2023، كما زادت أعمال تصنيع الهياكل المعدنية، من 23 طنا عام 2021 ليصل إلى 40 طنا عام 2023.

وكشف خلال تفقده للورش المركزية لتصنيع المعدات الإستاتيكية بالقطامية التابعة لشركة بتروجيت، إن حجم أعمال الورش وصل إلى 5 مليارات جنيه عام 2023 مقابل 3.3 مليار جنيه عام 2021.

وبلغ إجمالى أعمال التصنيع التى تم تنفيذها بالورش المركزية خلال آخر عامين 594 مليون دولار، شاملة أعمال تصنيع متكاملة بورش بتروجت بقيمة 297 مليون دولار.

وأضاف أن أهم المعدات التخصصية التى تقوم الورش بتصنيعها تشمل المبادلات الحرارية وأبراج التقطير وأوعية الضغط وأفران المعالجة الحرارية والمبردات الهوائية بالإضافة إلى أعمال إصلاح وصيانة المعدات الإستاتيكية المتقادمة.

وأشار إلى تأهيل واعتماد جميع ورش التصنيع بشهادات الجودة العالمية فى مجال تصنيع المعدات الاستاتيكية (ASME STAMP)، مشيرا إلى أن معدات الشركة ساهمت فى تنفيذ مشروع تنمية حقل غاز ظهر ومشروع تطوير حقل غاز غرب الدلتا، ومشروع مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة.

وقال لطفى إن الشركة نفذها خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة ورش التصنيع التابعة لها، والبالغ عددها 5 ورش تصنيع داخل مصر وورشة بالعراق، بجانب ورشتين جارى إنشاؤهما حاليا بكل من العلمين الجديدة والتبين.

وذكر أن ورشة العلمين الجديدة على مساحة 85 فدانا وتستهدف خدمة مشروعات القطاع بالمنطقة الغربية خاصة مشروع مجمع البتروكيماويات بالعلمين ومحطة الضبعة النووية ومشروعات القطاع بليبيا.

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