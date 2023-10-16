النحاس يرتفع مدعومًا بتراجع الدولار وارتفاع المخاوف من توترات الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النحاس اليوم مع تراجع الدولار وضخ البنك المركزي الصيني سيولة، لكن المخاوف بشأن أزمة الشرق الأوسط والنمو العالمي أثرت على السوق.

وارتفع النحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 0.1 بالمئة إلى 7957 دولارا للطن المتري ، بعد أن فقد 10 بالمئة منذ بداية أغسطس.

وانخفض مؤشر الدولار ، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع على خلفية الصراع في الشرق الأوسط مما يدعم الطلب على عملة الملاذ الآمن.

ضعف الدولار يجعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك في كوبنهاجن:“مراكز النحاس لا تزال قصيرة، على الرغم من انخفاضها كثيرًا، لكنها لا تزال تشير إلى أن المتداولين يبحثون عن أسعار أقل”.

واوضح ان هناك قلق من أنه إذا كان هناك صراع متسع في الشرق الأوسط، فقد ترى أسعار النفط الخام تنفجر وهذا من شأنه أن يزيد المخاوف بشأن الركود ولن يكون جيدًا للمعادن بشكل عام.

كانت المساعدة في رفع النحاس والمعادن الأخرى بمثابة خطوة من قبل البنك المركزي لأكبر مستهلك للمعادن في الصين لزيادة دعم السيولة للنظام المصرفي.

وقال آل مونرو – من شركة الوساطة المالية ماركس في مذكرة:“لا تزال المعادن ثابتة بفضل الصين، وعلى وجه التحديد بنك الشعب الصيني الذي قام بأكبر ضخ سيولة على المدى المتوسط منذ عام 2020” ، ومن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني في الربع الثالث.

كما كان دعم النحاس أيضًا أقوى من المتوقع من الطلب المادي في الصين، أكبر مستهلك للمعادن، حيث بلغت واردات النحاس في سبتمبر من الصين أعلى مستوى لها خلال العام، على الرغم من أنها لا تزال أقل من حجم العام الماضي.

وقال محللون في ماكواري في تقرير إن الطلب على النحاس تلقى دعما من الاستثمار القوي في البنية التحتية الذي تقوده الحكومة في الصين، وخاصة في الطاقة المتجددة، مما يعوض الضعف المستمر في قطاع العقارات.

ومن بين المعادن الأخرى، انخفض الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن 0.7% إلى 2184.50 دولارًا للطن، بينما ارتفع الزنك 0.4% إلى 2454.50 دولارًا، وأضاف الرصاص 0.6% إلى 2055 دولارًا، وربح النيكل 0.9% إلى 18710 دولارًا، وارتفع القصدير 0.5% إلى 25215 دولارًا.





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