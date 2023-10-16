النحاس يرتفع مدعومًا بتراجع الدولار وارتفاع المخاوف من توترات الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النحاس اليوم مع تراجع الدولار وضخ البنك المركزي الصيني سيولة، لكن المخاوف بشأن أزمة الشرق الأوسط والنمو العالمي أثرت على السوق.
وارتفع النحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 0.1 بالمئة إلى 7957 دولارا للطن المتري ، بعد أن فقد 10 بالمئة منذ بداية أغسطس.
وانخفض مؤشر الدولار ، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع على خلفية الصراع في الشرق الأوسط مما يدعم الطلب على عملة الملاذ الآمن.
ضعف الدولار يجعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك في كوبنهاجن:“مراكز النحاس لا تزال قصيرة، على الرغم من انخفاضها كثيرًا، لكنها لا تزال تشير إلى أن المتداولين يبحثون عن أسعار أقل”.
واوضح ان هناك قلق من أنه إذا كان هناك صراع متسع في الشرق الأوسط، فقد ترى أسعار النفط الخام تنفجر وهذا من شأنه أن يزيد المخاوف بشأن الركود ولن يكون جيدًا للمعادن بشكل عام.
كانت المساعدة في رفع النحاس والمعادن الأخرى بمثابة خطوة من قبل البنك المركزي لأكبر مستهلك للمعادن في الصين لزيادة دعم السيولة للنظام المصرفي.
وقال آل مونرو – من شركة الوساطة المالية ماركس في مذكرة:“لا تزال المعادن ثابتة بفضل الصين، وعلى وجه التحديد بنك الشعب الصيني الذي قام بأكبر ضخ سيولة على المدى المتوسط منذ عام 2020” ، ومن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني في الربع الثالث.
كما كان دعم النحاس أيضًا أقوى من المتوقع من الطلب المادي في الصين، أكبر مستهلك للمعادن، حيث بلغت واردات النحاس في سبتمبر من الصين أعلى مستوى لها خلال العام، على الرغم من أنها لا تزال أقل من حجم العام الماضي.
وقال محللون في ماكواري في تقرير إن الطلب على النحاس تلقى دعما من الاستثمار القوي في البنية التحتية الذي تقوده الحكومة في الصين، وخاصة في الطاقة المتجددة، مما يعوض الضعف المستمر في قطاع العقارات.
ومن بين المعادن الأخرى، انخفض الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن 0.7% إلى 2184.50 دولارًا للطن، بينما ارتفع الزنك 0.4% إلى 2454.50 دولارًا، وأضاف الرصاص 0.6% إلى 2055 دولارًا، وربح النيكل 0.9% إلى 18710 دولارًا، وارتفع القصدير 0.5% إلى 25215 دولارًا.
أ ش أ
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