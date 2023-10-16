الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض مشاركة الصين في مجالات التكنولوجيا الحساسة

يتطلع الاتحاد الأوروبي ، إلى تشديد ضوابط التصدير والاستثمار على التكنولوجيا الحساسة مع تزايد المخاوف بشأن اعتماد الكتلة على الصين.

لكن الاعتماد الكبير بنفس القدر على التجارة والاستثمارات الصينية يهدد بعرقلة الجهود الرامية إلى تخليص اقتصادها من المخاطر، وهذا ما وجده الأعضاء بالفعل.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، مؤخرًا، عن أربع تقنيات رئيسة يمكن أن تخضع لرقابة أكثر صرامة، وهي أشباه الموصلات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الكم، والتكنولوجيات الحيوية.

ويجري النظر في فرض ضوابط أقوى على الصادرات أو الاستثمارات في الخارج على وجه التحديد، للتكنولوجيات التي يقول الاتحاد الأوروبي إنها يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية أو لانتهاك حقوق الإنسان.

وهذا من شأنه أن يعكس الإجراءات التي نفذتها الولايات المتحدة، رغم أنه من غير المتوقع الإعلان عن ضوابط تصدير محددة حتى الربيع المقبل على أقرب تقدير، حسب ما نقلته مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.

تقول أليسيا جارسيا هيريرو، زميلة أبحاث بارزة في مركز أبحاث بروجيل ومقره بروكسل، إنها“بداية جيدة لكن يبدو أن الأوروبيين تأخروا فيها”.

يبحث الاتحاد الأوروبي أيضًا في كيفية الحد من مخاطر تطوير“التكنولوجيا الحساسة” في الصين على الأمن القومي المتعلق بالاستثمار الخارجي للشركات الأوروبية، وقد وقع البيت الأبيض في واشنطن أمرًا تنفيذيًا يتعلق بهذا الأمر في أغسطس.

وقال نيك راينر، كبير محللي التكنولوجيا الجيولوجية في مجموعة أوراسيا، إن فرص اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات ملموسة على هذه الجبهة في الدورة السياسية الحالية، التي تستمر حتى 2024،“تبدو ضئيلة”.

جاء رأي راينر ، رغم أنه لم يستبعد مثل هذه الإجراءات على المدى الطويل مع تشديد الاتحاد الأوروبي لموقفه تجاه الصين.

كما أن المملكة المتحدة، التي لم تعد عضوًا في الاتحاد الأوروبي، ركزت بشكل أقل على تكثيف التدقيق في الاستثمار الخارجي.

عندما سُئلت عما إذا كانت الحكومة البريطانية تدقق في الاستثمار في الاتجاه الآخر، قالت وزيرة الدولة لوحدة أمن الاستثمار نصرت غني:“نحن نركز فقط على قانون الأمن القومي والاستثمار، الذي يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية الحيوية في المملكة المتحدة”.

يذكر أن هذا القانون يمنح الحكومة سلطة منع الاستثمار الداخلي في قطاعات مثل التطبيقات النووية المدنية.

ولكن في حين تعرض الاتحاد الأوروبي ككل للانتقاد بسبب تحركه البطيء للغاية على هذه الجبهة، فإن الدول الأعضاء تحركت بسرعة أكبر في مجالات أخرى.

واستخدمت الحكومة الإيطالية“قوتها الذهبية” للحد من نفوذ المساهمين الصينيين على شركة صناعة الإطارات بيريللي في يونيو، معتبرة أجهزة استشعار الإطارات“تكنولوجيا بالغة الأهمية ذات أهمية وطنية استراتيجية”

منعت المملكة المتحدة وثلاث مؤسسات رئيسة في الاتحاد الأوروبي، الموظفين من استخدام تطبيق مشاركة الفيديو“تيك توك” على الأجهزة الحكومية الرسمية، وقالت إنها ستزيل معدات المراقبة صينية الصنع من المواقع الحكومية الحساسة.

فيما أصدرت وكالة الاستخبارات الهولندية تحذيرًا شاملاً بشأن التطبيقات الواردة من دول لديها“برنامج إلكتروني هجومي”، مستشهدة باسم الصين.

وجاءت بعض التحركات وسط ضغوط من الولايات المتحدة، التي طالما حثت الحلفاء على الانضمام إلى جهودها للحد من طموحات الصين التكنولوجية.

تتزايد الضغوط لاستبعاد التكنولوجيا والاستثمارات الصينية من أجزاء من أوروبا، لكن الأمر ليس سهلاً دائمًا، وهذا هو الحال بشكل خاص في البنية التحتية للاتصالات، حيث تعمت الشركتان الصينيتان“زد.تي.إي” و“هواوي” في دول الاتحاد الأوروبي.

قبل ثلاثة أعوام، فرض الاتحاد الأوروبي توصيات لتقييد أو حظر“الموردين ذوي المخاطر العالية” من شبكات الجيل الخامس، لكن 10 دول أعضاء فقط فرضت قيودًا أو حظرًا اعتبارًا من يونيو 2023، وهو الأمر الذي انتقده مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون ووصفه بأنها“خطوات بطيئة للغاية”.

وقال بريتون إنه يدرس فرض حظر إلزامي في جميع أنحاء الكتلة الأوروبية لأن عدم اتخاذ إجراء له تبعية كبيرة على الاتحاد الأوروبي ويشكل خطرًا.

وفي ظل اعتماد بعض الدول بشكل كبير على التجارة مع الصين، اقترحت جارسيا هيريرو العمل الجماعي، قائلة“نحن بحاجة إلى هيئة تنسيق على مستوى الاتحاد الأوروبي حتى لا تتمكن الصين من الانتقام إذا قررت دولة ما حظر شركة هواوي، لكن هذه التحركات مدفوعة بالعوامل الجيوسياسية والتكنولوجيا، أو إنها تستهدف بالأحرى التكنولوجيات الأكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية”.