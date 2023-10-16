الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض مشاركة الصين في مجالات التكنولوجيا الحساسة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الاعتماد الكبير على التجارة والاستثمارات الصينية يعيق جهود“التخلص من المخاطر”
يتطلع الاتحاد الأوروبي ، إلى تشديد ضوابط التصدير والاستثمار على التكنولوجيا الحساسة مع تزايد المخاوف بشأن اعتماد الكتلة على الصين.
لكن الاعتماد الكبير بنفس القدر على التجارة والاستثمارات الصينية يهدد بعرقلة الجهود الرامية إلى تخليص اقتصادها من المخاطر، وهذا ما وجده الأعضاء بالفعل.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، مؤخرًا، عن أربع تقنيات رئيسة يمكن أن تخضع لرقابة أكثر صرامة، وهي أشباه الموصلات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الكم، والتكنولوجيات الحيوية.
ويجري النظر في فرض ضوابط أقوى على الصادرات أو الاستثمارات في الخارج على وجه التحديد، للتكنولوجيات التي يقول الاتحاد الأوروبي إنها يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية أو لانتهاك حقوق الإنسان.
وهذا من شأنه أن يعكس الإجراءات التي نفذتها الولايات المتحدة، رغم أنه من غير المتوقع الإعلان عن ضوابط تصدير محددة حتى الربيع المقبل على أقرب تقدير، حسب ما نقلته مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.
تقول أليسيا جارسيا هيريرو، زميلة أبحاث بارزة في مركز أبحاث بروجيل ومقره بروكسل، إنها“بداية جيدة لكن يبدو أن الأوروبيين تأخروا فيها”.
يبحث الاتحاد الأوروبي أيضًا في كيفية الحد من مخاطر تطوير“التكنولوجيا الحساسة” في الصين على الأمن القومي المتعلق بالاستثمار الخارجي للشركات الأوروبية، وقد وقع البيت الأبيض في واشنطن أمرًا تنفيذيًا يتعلق بهذا الأمر في أغسطس.
وقال نيك راينر، كبير محللي التكنولوجيا الجيولوجية في مجموعة أوراسيا، إن فرص اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات ملموسة على هذه الجبهة في الدورة السياسية الحالية، التي تستمر حتى 2024،“تبدو ضئيلة”.
جاء رأي راينر ، رغم أنه لم يستبعد مثل هذه الإجراءات على المدى الطويل مع تشديد الاتحاد الأوروبي لموقفه تجاه الصين.
كما أن المملكة المتحدة، التي لم تعد عضوًا في الاتحاد الأوروبي، ركزت بشكل أقل على تكثيف التدقيق في الاستثمار الخارجي.
عندما سُئلت عما إذا كانت الحكومة البريطانية تدقق في الاستثمار في الاتجاه الآخر، قالت وزيرة الدولة لوحدة أمن الاستثمار نصرت غني:“نحن نركز فقط على قانون الأمن القومي والاستثمار، الذي يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية الحيوية في المملكة المتحدة”.
يذكر أن هذا القانون يمنح الحكومة سلطة منع الاستثمار الداخلي في قطاعات مثل التطبيقات النووية المدنية.
ولكن في حين تعرض الاتحاد الأوروبي ككل للانتقاد بسبب تحركه البطيء للغاية على هذه الجبهة، فإن الدول الأعضاء تحركت بسرعة أكبر في مجالات أخرى.
واستخدمت الحكومة الإيطالية“قوتها الذهبية” للحد من نفوذ المساهمين الصينيين على شركة صناعة الإطارات بيريللي في يونيو، معتبرة أجهزة استشعار الإطارات“تكنولوجيا بالغة الأهمية ذات أهمية وطنية استراتيجية”
منعت المملكة المتحدة وثلاث مؤسسات رئيسة في الاتحاد الأوروبي، الموظفين من استخدام تطبيق مشاركة الفيديو“تيك توك” على الأجهزة الحكومية الرسمية، وقالت إنها ستزيل معدات المراقبة صينية الصنع من المواقع الحكومية الحساسة.
فيما أصدرت وكالة الاستخبارات الهولندية تحذيرًا شاملاً بشأن التطبيقات الواردة من دول لديها“برنامج إلكتروني هجومي”، مستشهدة باسم الصين.
وجاءت بعض التحركات وسط ضغوط من الولايات المتحدة، التي طالما حثت الحلفاء على الانضمام إلى جهودها للحد من طموحات الصين التكنولوجية.
تتزايد الضغوط لاستبعاد التكنولوجيا والاستثمارات الصينية من أجزاء من أوروبا، لكن الأمر ليس سهلاً دائمًا، وهذا هو الحال بشكل خاص في البنية التحتية للاتصالات، حيث تعمت الشركتان الصينيتان“زد.تي.إي” و“هواوي” في دول الاتحاد الأوروبي.
قبل ثلاثة أعوام، فرض الاتحاد الأوروبي توصيات لتقييد أو حظر“الموردين ذوي المخاطر العالية” من شبكات الجيل الخامس، لكن 10 دول أعضاء فقط فرضت قيودًا أو حظرًا اعتبارًا من يونيو 2023، وهو الأمر الذي انتقده مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون ووصفه بأنها“خطوات بطيئة للغاية”.
وقال بريتون إنه يدرس فرض حظر إلزامي في جميع أنحاء الكتلة الأوروبية لأن عدم اتخاذ إجراء له تبعية كبيرة على الاتحاد الأوروبي ويشكل خطرًا.
وفي ظل اعتماد بعض الدول بشكل كبير على التجارة مع الصين، اقترحت جارسيا هيريرو العمل الجماعي، قائلة“نحن بحاجة إلى هيئة تنسيق على مستوى الاتحاد الأوروبي حتى لا تتمكن الصين من الانتقام إذا قررت دولة ما حظر شركة هواوي، لكن هذه التحركات مدفوعة بالعوامل الجيوسياسية والتكنولوجيا، أو إنها تستهدف بالأحرى التكنولوجيات الأكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية”.
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