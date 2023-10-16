158.8 مليون جنيه حصيلة الضرائب العقارية بالمنوفية خلال 2022-2023

قال أحمد حماد رئيس منطقة الضرائب العقارية بالمنوفية، إن حصيلة الضرائب العقارية المحصلة بمنطقة المنوفية خلال العام المالى الماضى بلغت 158.8 مليون جنيه مقارنة بـ86.2 مليون جنيه خلال 2021-2022، بنسبة زيادة 84%.

وأضاف حماد لـ”البورصة”، أن مأمورية السادات استحوذت على الحصة الأكبر من الضريبة العقارية بالمنوفية خلال العام المالى 2022-2023، حيث بلغت ضريبة المبانى 70.6 مليون جنيه بنسبة زيادة 41% عن المستهدف والبالغ قيمته 50 مليون جنيه، وتم تحقيق المستهدف فى الربع الأول من العام المالى الحالى بحصيلة 14.88 مليون جنيه.

وفيما يخص ضريبة الملاهى، أوضح حماد أنها بلغت نحو مليون جنيه فى العام المالى الماضى، فى حين سجلت ضريبة الأطيان الزراعية 26 مليون جنيه من مجموع المنافع والمتأخرات.

وقال إن زيادة حصيلة الضرائب العقارية ترجع إلى تشكيل اللجنة العليا لمتابعة التحصيل والانتقال الميدانى إلى كبار الممولين بالمأمورية، وتشكيل لجان تنشيط التحصيل من الإدارات المختصة بالمنطقة والمأموريات.

وأضاف أن تفعيل قانون التحصيل الإلكترونى رقم 18 لسنة 2019 بين الممولين وتفعيل الحجوزات الإدارية ساهم أيضا فى زيادة حصيلة الضرائب العقارية خلال العام المالى الماضى.

وأوضح حماد، أنه وفقا للحصر العام للفترة من أول يوليو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2021 بلغ عدد الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة 1.5 مليون وحدة، وبلغت قيمتها الإيجارية 1.76 مليار جنيه، وقيمة الضريبة العقارية 101 مليون جنيه، وبلغ عدد الوحدات غير السكنية 248.6 ألف وحدة بضريبة وصلت لـ54.7 مليون جنيه، فى حين بلغ عدد المصانع 1536 بضريبة 34.3 مليون جنيه.

أما مدة الحصر العام“الثانية” والتى بدأت منذ الأول من 2022 حتى الآن فقد بلغت قيمة الضريبة 151 مليون جنيه من عدد 1.1 مليون وحدة سكنية، و85.9 مليون جنيه من 249 ألف وحدة غير سكنية، و66.9 مليون جنيه من 2530 مصنعا.

وقال إنه تم تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 بتحمل الدولة الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، حيث اشتمل القرار على 20 نشاطا لمدة 3 سنوات دعما من الحكومة للصناعة، ومراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر والعالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تفحص المنطقة الملفات الخاصة بهولاء الممولين وإرسالها للمصلحة وذلك لكى تتحمل الدولة عبء الضريبة عنهم.

وطالب حماد مالكى العقارات المبنية للمبادرة بتقديم الإقرار الضريبى اللازم وفقًا للقانون وذلك بمناسبة إجراء لجان الجرد المتختصة على مستوى الجمهورية للوحدات المستجدة خلال المدة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وذلك للإقرار بكافة الوحدات المستجدة سواء لعقارات قائمة أو الوحدات التى تم بها تعديل جوهرى أو الوحدات التى اُستجدت ابتداءً ولم يتم حصرها من قبل، سواء خلال العام الجارى أو إذا كانت سواقط حصر، وذلك تفاديًا للغرامة المقررة قانونًا جراء عدم الإقرار ولتقنين كافة العقارات.

وأضاف حماد، أن رئيس مصلحة الضرائب العقارية وجه بتنظيم دورات تدريبة وورش عمل بديوان المصلحة والمناطق المتخصصة فى ضريبة الملاهى والأطيان الزراعية، وكذلك عمل دورات تدريبية للعاملين بالمناطق والمأموريات وذلك قبل البدء فى إجراءات الحصر العام.

أوضح أن منطقة الضرائب العقارية بالمنوفية تقوم بتحصيل أنواع أخرى بخلاف الضريبة السيادية وذلك لجهات أخرى مثل الرى والصرف والتحسين، فضلا عن قيام المأموريات التابعة للمنطقة بإصدار كشوف رسمية لتقديمها إلى الجهات الأخرى وذلك لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتراخيص.