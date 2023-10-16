24.3 % ارتفاعا في حجم التجارة بين موسكو وبكين خلال 8 شهور

MENAFN - Al-Borsa News) أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم، أن حجم التجارة بين موسكو وبكين، ارتفع بمقدار الربع تقريبًا خلال الثمانية شهور الأولى من هذا العام.

وقال أوشاكوف – في تصريحات أوردتها وكالة أنباء“تاس” الروسية –“إن الصين هي شريكنا التجاري الرئيسي”.. مؤكدًا أن حجم التجارة الثنائية ارتفع بنسبة 24.3% في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام؛ ليصل إلى 141.5 مليار دولار.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن موسكو وبكين تتحركان بثبات وبشكل هادف نحو الهدف الذي طرحه قادة البلدين، وهو الوصول إلى حجم مبيعات يبلغ 200 مليار دولار.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف صرح في شهر سبتمبر الماضي بأن موسكو وبكين لديهما فرصة للوصول إلى مستوى من حجم التبادل التجاري يبلغ قيمته 200 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام، موضحًا:“لقد لوحظ نمو كبير في حجم التجارة الثنائية بين البلدين خلال الآونة الأخيرة. وقد زاد بمقدار الثلث لمدة عامين على التوالي”.

كما أكد أنه“مع الأخذ في الاعتبار التوسع الديناميكي لتبادلاتنا الاقتصادية هذا العام، وقبل الموعد المحدد، سنكون قادرين على إنجاز المهمة التي حددها زعيمي البلدين لرفع حجم التجارة الصينية الروسية إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024”.





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