360 مستثمرا يكتتبون فى طرح 10% من ((ديجيتايز للاستثمار))

علمت البورصة، أن 360 مستثمرًا اكتتبوا فى طرح 10% من شركة ديجيتايز للاستثمار بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 5.1 مليون جنيه فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت المصادر، أن الشركة تستهدف توظيف حصيلة الطرح فى تنفيذ تعاقدات جديدة لشركات الاتصالات حيث تقوم الشركة بتقديم البنية التحتية التكنولوجية لشركات الاتصالات والإعلام الرقمى، وكذلك خدمات الصيانة والفايبر.

وأضافت أن خطوة دخول بورصة النيل تمهيدية، حيث تستهدف الشركة التوسع بحجم أعمالها لتحقيق نمو يؤهلها لدخول السوق الرئيسى.

وكشفت إدارة البورصة عن بدء التداول على السهم خلال جلسة الأحد المقبل بسعر فتح يصل إلى 4.26 جنيه، بعدما تم تنفيذ الطرح لعدد 1.2 مليون سهم.

وأضافت أن التداول يوم الأحد بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بهم خلال تلك الجلسة فقط، وعلى أن يتم التداول على الورقة المالية اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قررت، اعتماد نشرة الطرح الخاصة بشركة“ديجيتايز للاستثمار والتقنية” بغرض بيع 1.2 مليون سهم بنسبة 10% من أسهم الشركة عن طريق الطرح فى السوق الثانوى، بسعر 4.26 جنيه للسهم.