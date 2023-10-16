360 مستثمرا يكتتبون فى طرح 10% من ((ديجيتايز للاستثمار))

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة تستهدف الانتقال إلى السوق الرئيسى ضمن الخطة
علمت البورصة، أن 360 مستثمرًا اكتتبوا فى طرح 10% من شركة ديجيتايز للاستثمار بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 5.1 مليون جنيه فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت المصادر، أن الشركة تستهدف توظيف حصيلة الطرح فى تنفيذ تعاقدات جديدة لشركات الاتصالات حيث تقوم الشركة بتقديم البنية التحتية التكنولوجية لشركات الاتصالات والإعلام الرقمى، وكذلك خدمات الصيانة والفايبر.
وأضافت أن خطوة دخول بورصة النيل تمهيدية، حيث تستهدف الشركة التوسع بحجم أعمالها لتحقيق نمو يؤهلها لدخول السوق الرئيسى.
وكشفت إدارة البورصة عن بدء التداول على السهم خلال جلسة الأحد المقبل بسعر فتح يصل إلى 4.26 جنيه، بعدما تم تنفيذ الطرح لعدد 1.2 مليون سهم.
وأضافت أن التداول يوم الأحد بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بهم خلال تلك الجلسة فقط، وعلى أن يتم التداول على الورقة المالية اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قررت، اعتماد نشرة الطرح الخاصة بشركة“ديجيتايز للاستثمار والتقنية” بغرض بيع 1.2 مليون سهم بنسبة 10% من أسهم الشركة عن طريق الطرح فى السوق الثانوى، بسعر 4.26 جنيه للسهم.
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