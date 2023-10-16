مكاسب الأسهم تدفع الذهب إلى التراجع عند التسوية

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت أسعار الذهب في ختام تداولات الإثنين، بالتزامن مع ارتفاع الأسهم، في ظل تقييم المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية واحتمال توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.35% أو ما يعادل 7.2 دولار إلى 1934.30 دولار للأوقية في ختام جلسة اليوم.

وجاءت خسائر المعدن النفيس، بالرغم من تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.35% إلى 106.29 نقطة، في تمام الساعة 08:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة خلال تعاملات الإثنين، حيث زاد مؤشر“داو جونز” بأكثر من 300 نقطة خلال منتصف الجلسة، بدعم من النتائج الإيجابية لأعمال الشركات.

وقال محللو“ساكسو بنك- Saxo Bank” في مذكرة اليوم، إن الذهب لا يزال متماسكًا بسبب الكثير من عوامل عدم اليقين، فيما يتعلق بالشرق الأوسط واحتمال أن يتطور ذلك إلى“شيء خطير للغاية”.





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