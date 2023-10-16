مكاسب الأسهم تدفع الذهب إلى التراجع عند التسوية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت أسعار الذهب في ختام تداولات الإثنين، بالتزامن مع ارتفاع الأسهم، في ظل تقييم المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية واحتمال توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.35% أو ما يعادل 7.2 دولار إلى 1934.30 دولار للأوقية في ختام جلسة اليوم.
وجاءت خسائر المعدن النفيس، بالرغم من تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.35% إلى 106.29 نقطة، في تمام الساعة 08:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة خلال تعاملات الإثنين، حيث زاد مؤشر“داو جونز” بأكثر من 300 نقطة خلال منتصف الجلسة، بدعم من النتائج الإيجابية لأعمال الشركات.
وقال محللو“ساكسو بنك- Saxo Bank” في مذكرة اليوم، إن الذهب لا يزال متماسكًا بسبب الكثير من عوامل عدم اليقين، فيما يتعلق بالشرق الأوسط واحتمال أن يتطور ذلك إلى“شيء خطير للغاية”.
أ ش أ
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