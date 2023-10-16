رسوم تصدير النفط الروسي تسجل أعلى مستوى خلال العام الحالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت روسيا رسوم تصدير النفط الخام للشهر الرابع على التوالي مع استمرار استفادة الخزانة العامة الروسية من ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وقالت الحكومة الروسية إنها سترفع رسوم تصدير النفط الخام للشهر المقبل إلى 26.20 دولار للطن ، وهو أعلى مستوى لها منذ بداية العام الحالي مع ارتفاع سعر الخام الروسي القياسي أورالز إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل بزيادة نسبتها 10% تقريبا وبما يعادل حوالي 3.57 دولارا للبرميل عن الشهر الحالي.
وتمثل عائدات النفط مصدراً رئيسياً لتمويل ميزانية روسيا والتي تعاني من تداعيات العقوبات الغربية على موسكو والحرب الروسية ضد أوكرانيا.
في الوقت نفسه ، وصلت إيرادات الخزانة الروسية خلال سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 14 شهرا بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
وفي حين ، تمثل رسوم التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية جزءاً بسيطًا من إجمالي ضرائب قطاع النفط في روسيا، فإن زيادتها خلال الشهر المقبل ستساعد في تعويض تراجع حجم الصادرات الروسية من النفط الخام.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي أكدت روسيا التزامها بقرار خفض إنتاجها النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام في إطار إجراءات تجمع دول أوبك بلس للمحافظة على استقرار أسعار النفط في السوق العالمية.
وخلال الفترة من 15 سبتمبر الماضي إلى 14 أكتوبر الحالي بلغ متوسط سعر خام أورالز 83.35 دولارا للبرميل – بحسب بيان وزارة المالية الروسية –
وبحسب البيان – فإن روسيا خفضت قيمة الخصم الذي تقدمه لسعر خام أورالز إلى 10.08دولارا للبرميل عن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي.
أ ش أ
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