رسوم تصدير النفط الروسي تسجل أعلى مستوى خلال العام الحالي

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت روسيا رسوم تصدير النفط الخام للشهر الرابع على التوالي مع استمرار استفادة الخزانة العامة الروسية من ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وقالت الحكومة الروسية إنها سترفع رسوم تصدير النفط الخام للشهر المقبل إلى 26.20 دولار للطن ، وهو أعلى مستوى لها منذ بداية العام الحالي مع ارتفاع سعر الخام الروسي القياسي أورالز إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل بزيادة نسبتها 10% تقريبا وبما يعادل حوالي 3.57 دولارا للبرميل عن الشهر الحالي.

وتمثل عائدات النفط مصدراً رئيسياً لتمويل ميزانية روسيا والتي تعاني من تداعيات العقوبات الغربية على موسكو والحرب الروسية ضد أوكرانيا.

في الوقت نفسه ، وصلت إيرادات الخزانة الروسية خلال سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 14 شهرا بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وفي حين ، تمثل رسوم التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية جزءاً بسيطًا من إجمالي ضرائب قطاع النفط في روسيا، فإن زيادتها خلال الشهر المقبل ستساعد في تعويض تراجع حجم الصادرات الروسية من النفط الخام.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أكدت روسيا التزامها بقرار خفض إنتاجها النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام في إطار إجراءات تجمع دول أوبك بلس للمحافظة على استقرار أسعار النفط في السوق العالمية.

وخلال الفترة من 15 سبتمبر الماضي إلى 14 أكتوبر الحالي بلغ متوسط سعر خام أورالز 83.35 دولارا للبرميل – بحسب بيان وزارة المالية الروسية –

وبحسب البيان – فإن روسيا خفضت قيمة الخصم الذي تقدمه لسعر خام أورالز إلى 10.08دولارا للبرميل عن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي.





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