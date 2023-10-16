برانق لمنتجات الألبان تستهدف إنشاء 10 منافذ بيع باستثمارات 25 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة برانق لتصنيع منتجات الألبان، إنشاء 10 منافذ بيع باستثمارات 25 مليون جنيه، كما تخطط لاستكمال ضخ استثمارات فى مزرعتها ومركز تجميع الألبان خلال العامين المقبلين.

قال يوسف برانق، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن ندرة الألبان الجاموسى الطبيعية التى تعتمد عليها الشركة فى تصنيع منتجاتها دفعتها لتنفيذ خطة توسعية باستثمارات ذاتية بنحو 200 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية لتأسيس مزرعة ماشية، لتضيف إليها طاقة إنتاجية نحو 60 طنا شهريا، مشيرًا إلى انه سيتم ضخ استثمارات خلال العامين المقبلين لتلبية احتياجات المصنع ورفع الطاقة الانتاجية إلى 240 طنا شهريا بهدف التوجه نحو التصدير رافضا الافصاح عن حجمها.

أشار إلى أن الشركة لديها مركز تجميع ألبان حاصل على شهادة الأيزو، بطاقة إنتاجية نحو 500 طن شهريا.

أضاف برانق لـ”البورصة”، أن الشركة لديها 10 منافذ بيع فى محافظتى القاهرة والجيزة، وتستهدف إنشاء 10 منافذ باستثمارات 25 مليون جنيه خلال العامين المقبلين.

أشار إلى أن الشركة تستهدف استكمال خطتها التوسعية، لزيادة عدد رؤوس الماشية من 340 رأس حلاب إلى ألف رأس بالتوابع، بجانب رفع طاقة مركز التجميع إلى 900 طن شهريا خلال العامين المقبلين.

لفت إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 90 طنا شهريا من منتجات الألبان، والمستهدف الوصول بها إلى 300 طن مع التوسعات التى تعتزم الشركة تنفيذها على مدار عامين.

كشف أن الشركة أدخلت جهاز البسترة ومعدات تصنيع الجبن خلال النصف الأول من العام، حيث كانت تعمل فى المنتجات الفريش للزبادى والأرز بلبن وحلويات الألبان.

أوضح أن الشركة تصنع نحو 72 منتجا، وتستهدف ضخ 10 منتجات جديدة مثل اللبن الرايب، ولبن الأطعمة بالفراولة والجوافة والآيس كوفى وموزاريلا طبيعى وغيرها خلال الشهرين المقبلين.

قال إن الشركة تستهدف التصدير إلى دول الجوار بعد تنفيذ التوسعات ورفع الطاقة الانتاجية، لتوفيرالسيولة الدولارية.