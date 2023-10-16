برانق لمنتجات الألبان تستهدف إنشاء 10 منافذ بيع باستثمارات 25 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة برانق لتصنيع منتجات الألبان، إنشاء 10 منافذ بيع باستثمارات 25 مليون جنيه، كما تخطط لاستكمال ضخ استثمارات فى مزرعتها ومركز تجميع الألبان خلال العامين المقبلين.
قال يوسف برانق، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن ندرة الألبان الجاموسى الطبيعية التى تعتمد عليها الشركة فى تصنيع منتجاتها دفعتها لتنفيذ خطة توسعية باستثمارات ذاتية بنحو 200 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية لتأسيس مزرعة ماشية، لتضيف إليها طاقة إنتاجية نحو 60 طنا شهريا، مشيرًا إلى انه سيتم ضخ استثمارات خلال العامين المقبلين لتلبية احتياجات المصنع ورفع الطاقة الانتاجية إلى 240 طنا شهريا بهدف التوجه نحو التصدير رافضا الافصاح عن حجمها.
أشار إلى أن الشركة لديها مركز تجميع ألبان حاصل على شهادة الأيزو، بطاقة إنتاجية نحو 500 طن شهريا.
أضاف برانق لـ”البورصة”، أن الشركة لديها 10 منافذ بيع فى محافظتى القاهرة والجيزة، وتستهدف إنشاء 10 منافذ باستثمارات 25 مليون جنيه خلال العامين المقبلين.
أشار إلى أن الشركة تستهدف استكمال خطتها التوسعية، لزيادة عدد رؤوس الماشية من 340 رأس حلاب إلى ألف رأس بالتوابع، بجانب رفع طاقة مركز التجميع إلى 900 طن شهريا خلال العامين المقبلين.
لفت إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 90 طنا شهريا من منتجات الألبان، والمستهدف الوصول بها إلى 300 طن مع التوسعات التى تعتزم الشركة تنفيذها على مدار عامين.
كشف أن الشركة أدخلت جهاز البسترة ومعدات تصنيع الجبن خلال النصف الأول من العام، حيث كانت تعمل فى المنتجات الفريش للزبادى والأرز بلبن وحلويات الألبان.
أوضح أن الشركة تصنع نحو 72 منتجا، وتستهدف ضخ 10 منتجات جديدة مثل اللبن الرايب، ولبن الأطعمة بالفراولة والجوافة والآيس كوفى وموزاريلا طبيعى وغيرها خلال الشهرين المقبلين.
قال إن الشركة تستهدف التصدير إلى دول الجوار بعد تنفيذ التوسعات ورفع الطاقة الانتاجية، لتوفيرالسيولة الدولارية.
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