عشماوى: طرح البروبلين فى البورصة السلعية قبل نهاية العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: خطة لتداول الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية
قال الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، إنه سيتم طرح أحد منتجات المواد البترولية فى البورصة قبل نهاية العام الجارى.
وأوضح لـ”البورصة” أنه من المقرر أن يتم طرح منتج البروبلين أحد منتجات البتروكيماويات قبل نهاية العام الجارى.
أشار عشماوى إلى استعداد البورصة السلعية لتقديم كل أشكال الدعم لنجاح تجربة إدراج وتداول المنتجات البترولية، كما أكد على الاستعداد التام للتدريب على أنظمة التداول والتسوية.
وعقد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، بحضور عشماوى، لبحث إمكانية إدراج وتداول بعض المنتجات الخاصة للشركات البترولية على منصة البورصة السلعية.
اوضح عشماوى أن البورصة السلعية أداة اقتصادية مهمة تقوم بالتدخل فى حالة اى زيادات سعرية غير مبررة.
حيث تمثل أداة الحكومة لتكون أحد القنوات الهامة فى ضبط الأسعار.
وقال مصدر لـ”البورصة” إنه يجرى التخطيط لإدراج منتجات بترولية جديدة لاسيما الأسمدة النتروجينية والفوسفاتية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المصدر أن البداية ستكون بالأسمدة النتروجينية والتى من المتوقع أن يتم بدء التداول عليها فى بورصة السلع قبل نهاية العام الجارى أو مطلع العام المقبل، لافتًا إلى أن ضبط أسعارها بات ضرورة خاصة أنها من أكثر أنواع الأسمدة استخدامًا فى مصر.
وأوضح، أن إدراج الأسمدة الفوسفاتية سيتم فى مرحلة لاحقة، بعد قياس مدى نجاح تجربة إدراج الأسمدة النتروجينية.
وأكد الملا، على أوجه التعاون بين الوزارة والبورصة السلعية للمضى قدمًا فى العمل على إدراج عدد من المنتجات كمرحلة أولى خلال أقرب وقت ممكن، حيث إن قيد المنتجات البترولية الخاصة المتنوعة فى البورصة السلعية يعود بالنفع على كافة الأطراف وهو ما تسعى إليه الوزارة بشكل مستدام.
وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية إن وجود أسواق منظمة سواء للأوراق المالية أو للسلع الحاضرة يسهم فى تعزيز الشفافية من خلال وضع وتطبيق قواعد وإجراءات واضحة ومعلنة للكافة.
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