عشماوى: طرح البروبلين فى البورصة السلعية قبل نهاية العام الجارى

قال الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، إنه سيتم طرح أحد منتجات المواد البترولية فى البورصة قبل نهاية العام الجارى.

وأوضح لـ”البورصة” أنه من المقرر أن يتم طرح منتج البروبلين أحد منتجات البتروكيماويات قبل نهاية العام الجارى.

أشار عشماوى إلى استعداد البورصة السلعية لتقديم كل أشكال الدعم لنجاح تجربة إدراج وتداول المنتجات البترولية، كما أكد على الاستعداد التام للتدريب على أنظمة التداول والتسوية.

وعقد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، بحضور عشماوى، لبحث إمكانية إدراج وتداول بعض المنتجات الخاصة للشركات البترولية على منصة البورصة السلعية.

اوضح عشماوى أن البورصة السلعية أداة اقتصادية مهمة تقوم بالتدخل فى حالة اى زيادات سعرية غير مبررة.

حيث تمثل أداة الحكومة لتكون أحد القنوات الهامة فى ضبط الأسعار.

وقال مصدر لـ”البورصة” إنه يجرى التخطيط لإدراج منتجات بترولية جديدة لاسيما الأسمدة النتروجينية والفوسفاتية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن البداية ستكون بالأسمدة النتروجينية والتى من المتوقع أن يتم بدء التداول عليها فى بورصة السلع قبل نهاية العام الجارى أو مطلع العام المقبل، لافتًا إلى أن ضبط أسعارها بات ضرورة خاصة أنها من أكثر أنواع الأسمدة استخدامًا فى مصر.

وأوضح، أن إدراج الأسمدة الفوسفاتية سيتم فى مرحلة لاحقة، بعد قياس مدى نجاح تجربة إدراج الأسمدة النتروجينية.

وأكد الملا، على أوجه التعاون بين الوزارة والبورصة السلعية للمضى قدمًا فى العمل على إدراج عدد من المنتجات كمرحلة أولى خلال أقرب وقت ممكن، حيث إن قيد المنتجات البترولية الخاصة المتنوعة فى البورصة السلعية يعود بالنفع على كافة الأطراف وهو ما تسعى إليه الوزارة بشكل مستدام.

وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية إن وجود أسواق منظمة سواء للأوراق المالية أو للسلع الحاضرة يسهم فى تعزيز الشفافية من خلال وضع وتطبيق قواعد وإجراءات واضحة ومعلنة للكافة.