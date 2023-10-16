منتدى عربي برازيلي للأمن الغذائي في الإمارات ديسمبر المقبل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

القاهرة – تنظم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بدولة الامارات والغرفة التجارية العربية البرازيلية، المنتدى العربي البرازيلي للأمن الغذائي تحت عنوان (الزراعة المستدامة واللوجستيات الخضراء)، يوم7 ديسمبر المقبل.

وفي هذا الإطار زار وفد من اللجنة المنظمة للمؤتمر والذي ضم كل من شاهين الشاهين المستشار الاقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية وخالد الجاسم رئيس اللجنة المنظمة وفايز العطر نائب رئيس اللجنة القاهرة وذلك لتقديم الدعوات للجهات المعنية في جمهورية مصر العربية لحضور والمشاركة في المنتدى

وفد اللجنة المنظمة للمؤتمر تقدم درع غرفة الفجيرة لرئيس اتحاد الغرف المصرية بحضور مايكل جمال

وقال شاهين علي شاهين المستشار الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي والعراق واليمن بالغرفة التجارية العربية البرازيلية، ان المؤتمر يأتي بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP 28.

يعقد المنتدى بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، ووزارة الزراعة البرازيلية، وجامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية واتحاد غرف الامارات والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمار“ABEX Brazil”.

ودعا شاهين، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، للمشاركة في المنتدى وترشيح متحدثين عن العلاقات المصرية البرازيلية في مجال الزراعة والأمن الغذائي،

وأوضح شاهين ان المنتدى يهدف إلى تعميق التعاون بين الدول العربية والبرازيل، وتوحيد الجهود من أجل نظم غذائية أكثر مرونة واستدامة، ارتكازا على صناع التغيير والمبتكرين من أصحاب الأعمال العرب والبرازيليين لقيادة الدفة نحو مستقبل آمن للغذاء.

وأضاف ان الدول العربية تحتل المرتبة الثالثة في قائمة أكبر المستوردين للمنتجات البرازيلية، وحققت صادرات البرازيل من المنتجات الغذائية للدول العربية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، لتسجل 8.92 مليار دولار عام 2021، تمثل 62 % من إجمالي صادرات البرازيل للدول العربية، بمعدل نمو 9.5 % عن عام 2020.

المدير الإقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة يهنئ أحمد الوكيل رئاسة اتحاد الغرف المصرية حتي 2027

من جانبه رحب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، بالتعاون مع غرفة الفجيرة الإماراتية، والمشاركة في هذا المنتدى الهام، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات أثبتت أهمية تأمين الدول لاحتياجاتها من الغذاء، والبرازيل واحدة من كبري الدول المنتجة للغذاء ويوجد فرص واعدة لزيادة التبادل التجاري بينها وبين كافة الدول العربية.

وقال مايكل جمال المدير الإقليمي لمكتب غرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة، سنعمل على التنسيق مع غرفة الفجيرة لإنجاح المنتدى، وخاصة ان مصر في المرتبة الثالثة بين الدول العربية المستوردة من البرازيل، بعد الإمارات والسعودية والأولي أفريقيا.

Omar Assi \ ANBA Omar Assi \ ANBA Omar Assi \ ANBA