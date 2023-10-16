مصر: إلغاء الرسوم الجمركية عن واردات الدواجن و أغذية أخرى

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – أعلنت جمهورية مصر العربية إلغاء الرسوم الجمركية عن واردات مجموعة من السلع الغذائية لمدة ستة أشهر، مما يعود بشكل إيجابي على دخول المنتجات البرازيلية مثل لحم الدجاج إلى البلد العربي. و كان قد تمّ نشر المرسوم الخاص بذلك من قبل رئيس وزراء مصر، الدكتور مصطفي مدبولي (الصورة أعلاه)، في الجريدة الرسمية للاتحاد يوم الثلاثاء (10)، ويسري هذا الإجراء على جميع الدول المورِّدة، وليس فقط على البرازيل.

و قد شمل الإعفاء من الرسوم عدداً من الأطعمة مثل لحم الدجاج بأنواعه المختلفة، بما في ذلك الطازج والمجمد، والدجاج الكامل والأجزاء المقطعة و الأحشاء؛ الأطراف و الأحشاء القابلة للأكل من الأبقار، لحوم الخنازير، الأغنام والماعز الطازجة والمبردة والمجمدة؛ منتجات الألبان؛ الزبدة و الأجبان، الشاي، بالإضافة إلى الدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية المهدرجة ومواد أخرى.

علّق على هذه المبادرة الرئيس التنفيذي والأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية، السيد تامر منصور، قائلاً:“تفتحُ المبادرة المصرية أبواب هذه السوق للمزيد من منتجات الدواجن، حيث كانت مصر تستورد فقط الدجاج الكامل من البرازيل في نطاق وزنٍ صغيرِ يتراوح بين 800 جرام إلى 1.5 كيلوغرام. أمّا الآن فلدينا فرصةٌ لتنويع سلع التصدير بما في ذلك الدجاج الكامل بمختلف الأحجام، وأجزاء من الدجاج مثل الصدر والفخذ والساق وأعضاء الدجاج وغيرها”.

منصور سلّط أيضاً الضوء على أنّ هذا الإجراء يُعدُّ مُشَجّعًا لشركات معالجة و تبريد اللحوم في البرازيل، ويمثّل أيضًا فرصةً كبيرةً للشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول هذه السوق. و وفقًا للجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني (ABPA)، كانت هناك رسوم جمركية بنسبة 30٪ على الدجاج البرازيلي الكامل، والذي يعد المنتج الرئيسي المصدَّر إلى مصر، والآن من خلال هذه المبادرة فقد تم إلغاء هذه الرسوم.

و بحسب المعلومات المُقدّمة من الجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني (ABPA)، تُعتَبرُ البرازيل المورد الرئيسي للدجاج الكامل للسوق المصرية، حيث تمثل أكثر من 90٪ من واردات مصر في هذا القطاع. من جهته، قال رئيس الجمعية، السيد ريكاردو سانتين، في بيان:“مع تعليق الرسوم الجمركية، من المتوقع أن يصبح المنتج البرازيلي أكثر تنافسية، وذلك من خلال تكميل العرض المحلي الذي تأثر بسبب إنفلونزا الطيور في البلاد وزيادة تكاليف الإنتاج”.

بدوره أشار منصور إلى أن هذا الإجراء الذي يُفضي إلى تشجيع الاستيراد، تم اتخاذه بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر. فبحسب قوله، أُغلِقت العديد من المزارع منذ فترة الجائحة، بعضها لأنها لم تتمكن من الانتعاش بعد تسجيل حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في البلاد. فضلاً عن الصعوبة التي تعانيها مصر في استيراد المواد الخام وقلة توافر العملة الأجنبية في البلاد. يقول منصور:“لقد اضطرَّت الحكومة إلى فتح استيراد الدجاج لتغطية هذا النقص في الأغذية، حيث يُعتبر الدجاج غذاءً ذو أولوية”.

في مصر، فَهِمَ القطَّاع الإنتاجيّ هذا الإجراء الذي أكد نائب رئيس غرفة صناعات الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية، السيد عبد الغفار السلاموني، بأنّه سيسهم في توفير منتجات غذائية بأسعار أقل، مما يخفف العبء عن المواطن في ضوء الظروف الصعبة التي تواجهها معظم الدول في العالم. وأشار إلى أن الحكومة المصرية نجحت في ضمان توفير الغذاء في لحظات صعبة مثل فترة الجائحة والصراع الروسي الأوكراني.

*ساهم في هذا المقال، الصحفي عمر عاصي بتقريره من القاهرة.

ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان

©Michele Spatari/AFP