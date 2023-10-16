الإمارات تمول مشاريع البرازيل التدريبية في إفريقيا

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – ستتمكن دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2024 من تمويل تدريب الشباب الأفارقة في مشاريع الزراعة والصحة من خلال برنامج التدريب الفني للشباب (YTTP)، الذي يديره معهد البرازيل وأفريقيا (IBRAF). وكان رئيس (IBRAF) جواو بوسكو مونتي قد التقى الأسبوع الماضي بوزيرة الدولة للتعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة ريم الهاشمي (في الصورة أعلاه) ، خلال رحلة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفقا لمونتي، فإن الهدف من برنامج التدريب الفني للشباب YTTP هو تعزيز تنمية قطاعات محددة من اقتصاد البلدان الأفريقية على أساس التدريب الذي تقدمه المؤسسات البرازيلية وبتمويل خارجي. وقد قامت نُسَخٌ أخرى من برنامج التدريب الفني للشباب YTTP بوضع مشاريع زراعية قيد التنفيذ حيث تلقت دعماً حينها من مؤسسات مختلفة، مثل AFREXIMBANK (البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO). أما بالنسبة لنسخة العام 2024، التي من المتوقع إطلاقها خلال منتدى البرازيل وأفريقيا في نهاية أكتوبر، حيث يعول معهد البرازيل وإفريقيا على مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أكد مونتي لوكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA قائلاً:“سنُطْلِقْ أجندة كبيرة على المدى البعيد من أجل تمكين الشباب الافريقي. سنقوم بتقييم هدف ومصير (المشروع) ونطاقه الذي من المحتمل أن يشمل قطاعي الزراعة والصحة مع برنامج العاملين في مجال الصحة المجتمعية. وسينقل المعهد المشروع إلى الدول الأفريقية في عام 2024 وبتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة”.

لقاءات

وخلال جولته في افريقيا والشرق الأوسط تواجد مونتي في تونس والامارات العربية المتحدة ومدغشقر, حيث اجتمع مع رجال أعمال من الشركة الليبية للحديد والصلب (ليسكو). وتنتج هذه الشركة مشتقات الحديد والصلب، مثل حديد التسليح وقضبان الصلب والقضبان وغيرها من المنتجات، حيث أن مورديها الرئيسيين للمواد الخام هي شركات التعدين البرازيلية Samarco و Vale. وتسعى الشركة إلى توسيع إنتاجها في السنوات القادمة وبالتالي زيادة وارداتها من هذه الشركات.

وكان مونتي قد التقى في إحدى اجتماعاته في المنطقة بمسؤولين تنفيذيين من موانئ دبي العالمية، إحدى أكبر المشغلين العالميين للموانئ ومناولة البضائع والتي تدير من بين أمور أخرى محطات في ميناء سانتوس في ساو باولو ومنطقة التجارة الحرة في جبل علي في الإمارات. حيث أكد قائلاً“لديهم الرغبة في توسيع وجودهم في غرب أفريقيا والبرازيل”.

وكان مونتي قد اجتمع مع مسؤولي صندوق أبو ظبي للتنمية والذين يودون تقديم خطوط تمويل للحكومات والمؤسسات العامة. ففي مدغشقر أبدت مجموعة Sipromad اهتماماً بمشروع لإنتاج 85000 بيضة يومياً. كما كان إنتاج التبغ أيضاً على جدول أعمال الاجتماع. ووفقا لمونتي فإن الوزيرة الهاشمي ومدير العمليات في موانئ دبي العالمية عبد الله الهاشمي، والرئيس التنفيذي لشركة ليسكو محمد عبد الملك الفيجيه، سيكونون في منتدى البرازيل وأفريقيا الذي سيعقده معهد افريقيا البرازيل IBRAF يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر في ساو باولو.

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