الإمارات تمول مشاريع البرازيل التدريبية في إفريقيا

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Marcos Carrieri
ساو باولو – ستتمكن دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2024 من تمويل تدريب الشباب الأفارقة في مشاريع الزراعة والصحة من خلال برنامج التدريب الفني للشباب (YTTP)، الذي يديره معهد البرازيل وأفريقيا (IBRAF). وكان رئيس (IBRAF) جواو بوسكو مونتي قد التقى الأسبوع الماضي بوزيرة الدولة للتعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة ريم الهاشمي (في الصورة أعلاه) ، خلال رحلة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وفقا لمونتي، فإن الهدف من برنامج التدريب الفني للشباب YTTP هو تعزيز تنمية قطاعات محددة من اقتصاد البلدان الأفريقية على أساس التدريب الذي تقدمه المؤسسات البرازيلية وبتمويل خارجي. وقد قامت نُسَخٌ أخرى من برنامج التدريب الفني للشباب YTTP بوضع مشاريع زراعية قيد التنفيذ حيث تلقت دعماً حينها من مؤسسات مختلفة، مثل AFREXIMBANK (البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO). أما بالنسبة لنسخة العام 2024، التي من المتوقع إطلاقها خلال منتدى البرازيل وأفريقيا في نهاية أكتوبر، حيث يعول معهد البرازيل وإفريقيا على مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد أكد مونتي لوكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA قائلاً:“سنُطْلِقْ أجندة كبيرة على المدى البعيد من أجل تمكين الشباب الافريقي. سنقوم بتقييم هدف ومصير (المشروع) ونطاقه الذي من المحتمل أن يشمل قطاعي الزراعة والصحة مع برنامج العاملين في مجال الصحة المجتمعية. وسينقل المعهد المشروع إلى الدول الأفريقية في عام 2024 وبتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة”.
لقاءات
وخلال جولته في افريقيا والشرق الأوسط تواجد مونتي في تونس والامارات العربية المتحدة ومدغشقر, حيث اجتمع مع رجال أعمال من الشركة الليبية للحديد والصلب (ليسكو). وتنتج هذه الشركة مشتقات الحديد والصلب، مثل حديد التسليح وقضبان الصلب والقضبان وغيرها من المنتجات، حيث أن مورديها الرئيسيين للمواد الخام هي شركات التعدين البرازيلية Samarco و Vale. وتسعى الشركة إلى توسيع إنتاجها في السنوات القادمة وبالتالي زيادة وارداتها من هذه الشركات.
وكان مونتي قد التقى في إحدى اجتماعاته في المنطقة بمسؤولين تنفيذيين من موانئ دبي العالمية، إحدى أكبر المشغلين العالميين للموانئ ومناولة البضائع والتي تدير من بين أمور أخرى محطات في ميناء سانتوس في ساو باولو ومنطقة التجارة الحرة في جبل علي في الإمارات. حيث أكد قائلاً“لديهم الرغبة في توسيع وجودهم في غرب أفريقيا والبرازيل”.
وكان مونتي قد اجتمع مع مسؤولي صندوق أبو ظبي للتنمية والذين يودون تقديم خطوط تمويل للحكومات والمؤسسات العامة. ففي مدغشقر أبدت مجموعة Sipromad اهتماماً بمشروع لإنتاج 85000 بيضة يومياً. كما كان إنتاج التبغ أيضاً على جدول أعمال الاجتماع. ووفقا لمونتي فإن الوزيرة الهاشمي ومدير العمليات في موانئ دبي العالمية عبد الله الهاشمي، والرئيس التنفيذي لشركة ليسكو محمد عبد الملك الفيجيه، سيكونون في منتدى البرازيل وأفريقيا الذي سيعقده معهد افريقيا البرازيل IBRAF يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر في ساو باولو.
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