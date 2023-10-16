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كامكو إنفست أسعار النفط وصلت إلى أعلى مستوياتها في 11 شهرا خلال سبتمبر الماضي

10/16/2023 11:06:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير شركة كامكو إنفست إن أسعار النفط وصلت إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ أحد عشر شهرا تقريبا قرابة نهاية شهر سبتمبر 2023، إلا أنها تراجعت بوتيرة سريعة لتصل إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 6 أسابيع ببداية أكتوبر 2023. وكانت المكاسب المسجلة خلال الشهر الماضي مدفوعة بصفة رئيسية بشح إمدادات السوق، حيث قام منتجو «أوپيك» بتقييد الإنتاج، بالإضافة إلى مخاوف العرض في الولايات المتحدة وانخفاض مخزون النفط الخام والمنتجات المكررة. من جهة أخرى، يعزى الانخفاض الذي شهدته الأسعار في مستهل الشهر الجاري في بداية الأمر إلى قوة الدولار الأميركي الذي وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ نوفمبر 2022، وهو الأمر الذي تبعه انخفاض حاد في الطلب على البنزين في الولايات المتحدة بسبب المشكلات المتعلقة بالطقس.
وذكر التقرير أن الأسعار تلقت دعما مرة أخرى خلال الأسبوع الثاني الذي أعقب اندلاع الصراع في فلسطين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 4% خلال اليوم نتيجة للمخاوف المتعلقة بعدم استقرار المنطقة بصفة عامة، مما قد يؤدي إلى نقص الإمدادات.
وأدت زيادة إنتاج النفط الأميركي إلى مستويات قياسية بالإضافة إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في كبح ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، فان الأسعار أنهت تداولات الأسبوع فوق مستوى 90 دولارا للبرميل مع استمرار المخاوف من اتساع الصراع في المنطقة.
وعلى صعيد الطلب، كشف أحدث تقرير شهري لوكالة الطاقة الدولية تأثر الطلب على النفط نتيجة لارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة والأسواق الأخرى. وأظهر التقرير أن تراجع الطلب في الأسواق الناشئة كان شديدا للغاية على خلفية تأثير العملات وإلغاء الدعم. من جهة أخرى، انخفضت الواردات النفطية في آسيا للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر 2023 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى موسم صيانة المصافي. ووفقا لـ «LSEG»، شهدت المنطقة وصول 24.95 مليون برميل يوميا من النفط الخام خلال الشهر، فيما يعتبر أدنى المستويات المسجلة هذا العام، مقارنة بمستوى أعلى قليلا قدره 25.22 مليون برميل يوميا في أغسطس 2023. كما شهدنا تراجع المستويات الخاصة بمصافي التكرير في الهند وفيتنام وكوريا الجنوبية وتايوان.
أما على صعيد العرض، أكد منتجو «أوپيك» وحلفاؤها على إبقاء إنتاج النفط عند المستويات الحالية. وفي الاجتماع الأخير للجنة الوزارية لـ«أوپيك» وحلفائها، صرحت السعودية بأنها ستواصل التخفيضات الطوعية بمقدار مليون برميل يوميا، بينما أكدت روسيا أنها ستواصل التخفيضات الطوعية بمقدار 0.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي. وفي ذات الوقت، كشفت بيانات الإنتاج من مصادر «أوپيك» الثانوية عن ارتفاع إنتاج «أوپيك» بمقدار 273 ألف برميل يوميا في سبتمبر 2023، على خلفية ارتفاع الإنتاج بصفة رئيسية في نيجيريا والسعودية والكويت، والذي قابله جزئيا انخفاض الإنتاج بصفة رئيسية في فنزويلا وغينيا الاستوائية.

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