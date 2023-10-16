عبدالله الناصر برقان يركز على منتجات وخدمات تقدم أسلوب حياة أفضل



الاجتماعات فرصة تمكننا من مشاركة خبراتنا وأفكارنا حول المشهد المالي والمصرفي بالمنطقة لها دور محوري في تحديد مسارات السوق وخلق حلول جماعية متقدمة تضمن الرفاهية للشعوب

أعلن بنك برقان عن مشاركته مؤخرا في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، والتي انعقدت في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، إلى جانب المؤسسات المصرفية وصناع القرار المؤثرين في الأسواق المصرفية والمالية العالمية.ومثل البنك في الاجتماعات عدد من قياداته، وهم رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله ناصر الصباح، ونائب رئيس مجلس الإدارة فيصل منصور صرخوه، وعضوا مجلس الإدارة عبدالله محمد الشارخ ومازن عصام حوا، ونائب المدير العام للاستثمارات والخزينة عبدالله عبدالمجيد معرفي.وعلى هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية، شاركت إدارة البنك في حفل استقبال البنوك الكويتية الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت بهدف التأكيد على قوة الاقتصاد الكويتي ونظامه المالي والمصرفي، إضافة إلى إبراز الدور الجوهري للأصول الخارجية للبنوك الكويتية في النظام المالي العالمي.ويعتبر مثل هذا الحدث منصة مميزة لتبادل الخبرات وترسيخ التعاون في الأعمال المصرفية وتسليط الضوء على التقدم الذي حققته الكويت في كل المجالات المرتبطة بالقطاع المالي. وقد شهد حفل الاستقبال حضور شخصيات قيادية في القطاع الحكومي وكبار المصرفيين وغيرهم من نخبة الشخصيات الاقتصادية المرموقة في البنوك والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.وفي تعقيبه على هذه المشاركة المميزة، قال رئيس مجلس الإدارة في بنك برقان الشيخ عبدالله ناصر الصباح «يسرنا أن نشارك في هذا الحدث المهم وجلساته النقاشية متعددة التخصصات لما له من دور محوري في تحديد مسارات السوق وخلق حلول جماعية متقدمة تضمن الرفاهية لكل شعوب العالم».وزاد «على مدى السنوات الماضية، واصل بنك برقان تركيزه بشكل أساسي على تقديم وتطوير منتجات وخدمات مصرفية ترتقي بمفهوم التنمية المجتمعية الشاملة وتمكين تجربة أسلوب حياة أفضل، شكلا ومضمونا، ولهذا السبب، نرى في هذا الحدث فرصة متميزة تمكننا من مشاركة خبراتنا وأفكارنا حول المشهد المالي والمصرفي في المنطقة».وعلــى غـــــرار الاجتماعات السنوية السابقة، ناقش ممثلو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والمديرون التنفيذيون من القطاع الخاص، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين من كل أنحاء العالم، مجموعة واسعة من القضايا المحورية الأكثر إلحاحا وتأثيرا على مستوى العالم في الأسواق المالية، وكذلك في كل من الاقتصاد الكلي والجزئي. وتصدر أجندة الاجتماعات السنوية لهذا العام الحوار الخاص بالتحديات الكلية، واستراتيجية التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، والمناخ والاستدامة، والحد من انعدام المساواة، والاقتصاد الجغرافي.وتماشيا مع استراتيجية بنك برقان الشاملة التي تركز على الاستدامة والتحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري، ووفقا لأجندة الاجتماعات، ساهم ممثلو البنك بشكل مثمر وإيجابي في الجلسات النقاشية من خلال مشاركة بعض أبرز جهود البنك الهادفة إلى تزويد السوق بمنتجات وحلول مصرفية جديدة ومبتكرة، تلبي الاحتياجات الناشئة والمتغيرة باستمرار وتتجاوز التوقعات بأسلوب مبتكر.وأضاف الشيخ عبدالله ناصر الصباح «إن شعار بنك برقان -أنت دافعنا- هو انعكاس حقيقي لقيمنا الأساسية التي تتجسد في التزامه باستشراف التحديات الجديدة وتلبية احتياجات السوق المتغيرة باستمرار بهدف ضمان تحقيق التنمية الشاملة لكل شرائح المجتمع».وأوضح أن التحديات الناشئة والمتنامية التي تواجه الأسواق المالية العالمية والمحلية، تجعل هذا الحدث الذي يجمع القادة وصناع القرار غاية في الأهمية لما يتضمنه من مناقشة للقضايا الملحة وتحديد التحديات الحالية، وتفعيل سياسة اتخاذ المواقف وتطبيق أفضل المعايير التي تسهم في إنجاز التنمية بشكل حقيقي.وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يواصل التزامه بالمشاركة في كل الفعاليات والمحافل الاقتصادية المحلية والعالمية التي تضمن الوصول إلى الاستدامة والازدهار للشعب الكويتي وكل المجتمعات حول العالم، وذلك تجسيدا لدوره كمؤسسة متقدمة في القطاع المصرفي وتحتل مكانة قيادية في الكويت... ويقيم حفل استقبال رفيع المستوى للقيادات المالية والمصرفيةاستضاف بنك برقان حفل استقبال رفيع المستوى مؤخرا، للبنوك الكويتية المشاركة في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، وذلك في نادي أسوفيد للغولف بمراكش، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة بنك برقان الشيخ عبدالله ناصر الصباح.ويأتي تنظيم هذا الحفل، الذي شهد حضور أكثر من 50 شخصية من نخبة قيادات القطاع المصرفي الكويتي وصناع السياسة النقدية والمالية، بهدف تعزيز تبادل الآراء والخبرات والأفكار فيما بينهم، حيث ركزت النقاشات التي دارت خلال هذا الحدث المرموق على كيفية تحقيق النمو المستدام في القطاع المالي بالكويت.وقال الشيخ عبدالله ناصر الصباح «لقد تشرفت بإقامة حفل الاستقبال نيابة عن بنك برقان، حيث أتيحت لنا الفرصة لجمع كوكبة من قيادات القطاع المصرفي الكويتي بعيدا عن المناسبات التقليدية، بما يزيد من التواصل والتعاون ويفسح المجال بشكل أكبر لمواصلة المحادثات المهمة التي بدأناها خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي، إلى جانب تمكيننا من عقد شراكات استراتيجية من شأنها أن تسهم إيجابيا في تطور القطاع المصرفي».وأضاف أن التعاون ومشاركة الأفكار يلعبان دورا حاسما في تحقيق أقصى إمكانياتنا على الصعيد الإنساني أو كمؤسسات مالية أو صانعي قرار. وحضر حفل الاستقبال الذي أقامه بنك برقان، كل من وزير المالية، فهد الجار الله، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وسفير الكويت في المملكة المغربية عبداللطيف اليحيا، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، الشيخ أحمد الدعيج الصباح، وجميع المسؤولين التنفيذيين وممثلي الإدارات العليا من كل البنوك الكويتية المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023. وكان من بين الحضور وفد بنك برقان المشارك في الاجتماعات، والذي شمل كلا من نائب رئيس مجلس الإدارة فيصل منصور صرخوه، وعضوي مجلس الإدارة عبدالله محمد الشارخ ومازن عصام حوا، ونائب المدير العام للاستثمارات والخزينة عبدالله عبدالمجيد معرفي.وخلال حفل العشاء الذي جمع بين كرم الضيافة الكويتية والثقافة المغربية الغنية، ناقش الحضور بشكل موسع مجموعة من المواضيع الرئيسية التي كانت مدرجة على جدول أعمال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، مثل التحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي، واستراتيجية التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والمناخ والاستدامة، والحد من عدم المساواة، والاقتصاد الجغرافي. كما كان الحفل فرصة لتعزيز التواصل بين صناع السياسات المالية وكبار قيادات البنوك الكويتية.تجدر الإشارة إلى أن هذا الحفل الذي أقامه بنك برقان للبنوك الكويتية المشاركة في الاجتماعات يجسد بشكل حقيقي دوره الفعال في قيادة المحادثات المهمة حول القطاع المصرفي والمالي، وتطبيق معايير الاستدامة البيئـيــة والاجتماعيـــة وحوكمة الشركات الكفيلة بتحقيق التنمية للمصارف والمجتمعات.