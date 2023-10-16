البنك الوطني يدشن برنامج Bankee رسميا



عصام الصقر: البرنامج يعكس جهداً جماعياً وسيوفر تدريباً لنحو 15 ألف طالب و3 آلاف معلم مبادرات «الوطني» تشكّل عنصراً فاعلاً في مسار الرحلة التنموية للجيل الحالي من الشباب الكويتي

وقّع بنك الكويت الوطني مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» لتدشين برنامج «Bankee» رسميا، والذي يهدف إلى زيادة الوعي والثقافة المالية لدى طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة بالتعاون مع شركة كرييتف كونفيدينس.وتم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي للبنك بحضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ووكيل وزارة التربية بالتكليف سعود الجويسر، ونائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة المستشار نواف عبدالله المهمَل ومؤسس شركة كرييتف كونفيدينس سمية الجاسم.وحضر الحفل نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي لإدارة الثروات للمجموعة فيصل عبداللطيف الحمد، ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد أحمد العبلاني.وخلال كلمته على هامش توقيع الاتفاقية، قال الصقر إن هذا البرنامج يعبر عن جهد جماعي لتعزيز الوعي والثقافة المالية بين طلاب المدارس الحكومية والخاصة في الكويت، حيث سيوفر البرنامج تدريبا لنحو 15 ألف طالب و3 آلاف معلم، وهو ما يشكل استثمارا حقيقيا لهم.وأكد الصقر ثقة البنك في أن هذا البرنامج سيحدث فرقا حقيقيا في حياة طلاب المدارس، كما سيكسبهم المعرفة والمهارات التي يحتاجونها لإدارة شؤونهم المالية واتخاذ قرارات تدعم مستقبلهم المالي.وشدد الصقر على سعي البنك إلى أن يكون عنصرا فاعلا في مسار رحلتهم التنموية ونشر الوعي بأهمية الاستقرار والاستقلال المالي للجيل الحالي من الشباب الكويتي، مشيرا إلى إيمان البنك بأن المبادرات التي يقدمها القطاع الخاص وبالتعاون مع الجهات الحكومية لتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها هي أساس لرفاهية وازدهار الأفراد والمجتمعات.الأول من نوعه في الكويتويعد برنامج «Bankee» هو الأول من نوعه الذي يقدمه بنك الكويت الوطني بهدف إثراء الشمول المالي وخاصة بين الطلبة في المدارس لضمان تحسن مستويات الثقافة المالية بين أبناء المجتمع بشكل مستدام في المستقبل، وكذلك تعريف الطلبة والطالبات بالمفاهيم والممارسات الاقتصادية الأساسية كالكسب والصرف والتوفير والالتزامات المالية وغرس الثقافة المالية بطريقة ممتعة وتفاعلية من خلال تطبيق نموذج اقتصاد الفصل الدراسي.كما يهدف البرنامج إلى غرس القيم الأساسية في مثل الأمانة والنزاهة والتطور والتنمية الشخصية وتحمل المسؤولية والتعاون وتعزيز روح العمل الجماعي، وتنشئة جيل من الشباب الكويتي يدرك أهمية الاستقرار والاستقلال المالي ولديه المهارات والمعرفة المالية اللازمة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاقتصادي للأفراد والمجتمع.15000 طالبشجع نجاح البرنامج في المرحلة التجريبية المدارس والطلبة والطالبات على الاستفادة منه والانضمام إليه، حيث تم تسجيل 30 مدرسة حتى الآن بعد تقدم 150 مدرسة، إضافة إلى مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة لصعوبات التعلم (مدرسة جون الكويت)، كما يستفيد من برنامج «Bankee» حوالي 15000 طالب وطالبة بمشاركة 3000 معلم.كما أطلق برنامج «Bankee» موقعه الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل «انستغرام، تيك توك ويوتيوب»، لتمكين جميع المشاركين من الاستفادة من المحتوى المقدم والأنشطة والفعاليات في مختلف المدارس على مدار العام.تصميم Bankeeوتم تصميم برنامج Bankee على شكل نظام اقتصاد الفصل الدراسي، وهو نظام يصور المدرسة كاقتصاد مصغر يحاكي النظام الاقتصادي الواقعي، وهو قائم على نهج مبتكر وتفاعلي يتيح للطلبة والمعلمين استخدام منصة رقمية لإجراء مختلف المعاملات المالية ويشمل:المنصة الرقميةتعمل منصة Bankee الرقمية كبنك افتراضي، حيث يتسلم الطالب مخصصاته المالية، كالراتب والمكافآت، من خلالها كما يتم خصم الغرامات من حسابه البنكي، ويستخدم الطالب هذا الحساب لأداء التزاماته المالية، كالإيجار وفواتير الماء والكهرباء، إضافة إلى الشراء من دكان المدرسة بصورة مطابقة لمفهوم التعاملات المالية في الحياة الواقعية.عملة BankeeBankoz هي العملة الافتراضية المستخدمة ضمن إطار برنامج Bankee، وهي وسيلة للتبادل في مختلف التعاملات والحوافز المالية.وظائف Bankeeكما يتيح برنامج Bankee للطالب فرصة تولي وظائف أو مهام وظيفية، سواء داخل الفصل الدراسي أو على مستوى المدرسة، ويحصل مقابل ذلك على راتب إضافي، ‍ ويتم تحديد هذه الوظائف وفقا لنظام كل فصل دراسي، وتشمل أداء مهام مثل مراقبة الحضور والغياب، ومساعدة معلم الفصل، كما يتضمن البرنامج وظائف على مستوى المدرسة، مثل عضوية مجلس طلاب المدرسة، وفريق الإذاعة المدرسية.المصاريف والمدفوعاتستمكن هذه الخاصية كل طالب من إدارة أموره المالية من خلال دفع المصاريف المرتبطة بوجوده داخل الفصل الدراسي، مثل استئجار الطاولات ودفع فواتير الخدمات مثل المياه والكهرباء.المكافآت والمخالفاتويضم برنامج Bankee أيضا نظاما للمكافآت والمخالفات، يهدف إلى غرس القيم الأساسية وتعزيز مفهوم المسؤولية عن الأفعال لدى الطلبة، حيث يحصل الطالب على المكافآت نظير سلوكه المتميز داخل الفصل، في حين تفرض عليه غرامة مالية في حال مخالفته لقوانين الفصل أو عند القيام بتصرف غير لائق.دكان Bankee.. يحفز على التفاعليعد الدكان من المكونات الأساسية في تصميم برنامج Bankee والذي يحفز الطالب على التفاعل مع بقية مكونات البرنامج، مثل العمل، والادخار، والالتزام بالقوانين من أجل التمكن من شراء مختلف المنتجات باستخدام عملة Bankoz الافتراضية، وهو بمنزلة أداة عملية وتفاعلية ضمن نموذج اقتصاد الفصل الدراسي، تتيح للطالب فرصة شراء وبيع الأشياء الملموسة وغير الملموسة، مما يعزز المهارات المعرفية والقدرة على اتخاذ القرارات المالية لديه، وهو متاح للطلبة كمتجر واقعي له مساحة محددة داخل أسوار المدرسة، بالإضافة إلى توفيره كمتجر رقمي إلكتروني.ويعرض دكان Bankee مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المرغوبة لدى الطلبة، مثل المستلزمات المدرسية والألعاب والقرطاسية والامتيازات المدرسية، حيث يسهم هذا النهج المتكامل في توفير تجربة تعلم وتسوق شاملة للطلبة تنمي كفاءتهم المالية في كل من الأسواق الفعلية والافتراضية.دور المعلم محوري في الإرشاد والتوجيهمنح برنامج Bankee المعلم دورا محوريا في إرشاد وتوجيه الطلبة من خلال مساعدتهم في تحديد أهدافهم المالية، ومراقبة تقدمهم، وتقديم الدعم اللازم لضمان تطبيق نموذج اقتصاد الفصل الدراسي بشكل ناجح.جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني أطلق المرحلة التجريبية من برنامج «Bankee» العام الماضي بمشاركة 9 مدارس من مختلف المحافظات بينهم 6 مدارس حكومية و3 مدارس خاصة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» استهدفت تقييم إعدادات تطبيق البرنامج من خلال إشراك المعلمين والطلبة في ورش عمل تمهيدية لفحص وتعزيز خصائص التطبيق وتعديلها لتنسجم مع المنهج التعليمي القائم.