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خالد مهدي الكويت أول دولة في الشرق الأوسط استجابت لمبادرة الحزام والطريق الصينية

10/16/2023 11:06:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، إن العلاقات الصينية- الكويتية أكثر من متميزة، وان الكويت هي أول دولة في الشرق الأوسط استجابت لمبادرة الرئيس الصيني الحزام والطريق في 2014، وكان هذا الالتزام الأدبي للمبادرة والذي تبعه العديد من المشاورات والاتفاقيات.
وأضاف مهدي في كلمة له خلال ندوة البناء المشترك عالي الجودة لـ«الحزام والطريق» بين الصين والكويت، والتي عقدتها السفارة الصينية، مساء أول من أمس، أن باكورة هذه الاتفاقيات كانت بالزيارة الاخيرة لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين، حيث تم توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي ستأخذ مبدأ التنفيذ.
ولفت مهدي إلى أن هناك سؤالا يتم طرحه دائما حول مدى جدية الجانب الكويتي تجاه الدخول في المبادرة؟
وقال «أؤكد للجانب الصيني أن الاتفاقيات الاخيرة التي تم توقيعها أدخلتنا في جو كبير من الجدية للتنفيذ، وهو ما ستتحرك فيه الكويت مع الصين نحو تنفيذ هذه الاتفاقيات، ولهذا جاءت الاتفاقيات في مجالات محددة ولم تكن إطارية شمولية فقط».
وتحدث مهدي عن الديبلوماسية الثقافية، مبينا ان التبادل الثقافي هو جزء لا يتجزأ من مبادرة الحزام والطريق ويعزز بيئة ترابط بناء على فكرة المبادرة، ولفت الى ان اللوجستيات هي جزء من المبادرة ولكنه ليس الجزء الرئيسي فقط وهو مشروع عالمي على مستوى دول العالم التي تسعى إلى خلق ترابط يعود بالفائدة على الجميع، مبينا انه بقراءات بسيطة في فلسفة وضع المبادرة بين أنها قائمة على الفائدة المشتركة ما جعل فترة الـ 10 سنوات منذ اطلاق المبادرة تشهد نجاحات متتالية.
بدوره، قال القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة جمهورية الصين الشعبية المستشار ليو شيانغ، إن الصين على استعداد للعمل مع الجانب الكويتي لدفع البناء المشترك لـ «الحزام والطريق» على المدى البعيد، وخلق مستقبل أفضل للعلاقات الصينية- الكويتية.
وأشار في كلمته إلى أن الشهر الماضي شهد عقد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والرئيس الصيني شي جينبينغ اجتماعا تاريخيا في مدينة هانغتشو الصينية، إذ رسما خريطة طريق لتعميق الشراكة الاستراتيجية والبناء المشترك لـ «الحزام والطريق» بجودة عالية بين البلدين.
وأكد أن الندوة هي خطوة لتنفيذ مخرجات لقاء الزعيمين، إذ يجب على الجانبين بذل الجهود المشتركة في المرحلة القادمة في نطاق المجالات
الـ 5 التالية:
1 ـ تعزيز تنسيق السياسات، إذ علينا تنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها قادة البلدين ونتائج القمة الصينية- العربية الأولى والقمة الصينية- الخليجية الأولى، والعمل معا على تعزيز تنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، وتعزيز المواءمة بين رؤية «كويت جديدة 2035» ومبادرة «الحزام والطريق»، وتنفيذ الخطة الخمسية للتعاون الثنائي بين الصين والكويت للسنوات 2024-2028.
2 ـ تحسين ترابط البنى التحتية، بما في ذلك «الترابط الصلب» بين البنية التحتية مثل السكك الحديدية والطرق السريعة والموانئ وشبكات الانترنت، وأيضا «الترابط الناعم» بين القواعد والمواصفات والتكنولوجيا وغيرها.
3 ـ تعميق تواصل الأعمال، علينا تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والحوكمة البيئية والاقتصاد الرقمي وغيرها من المجالات، وعلينا أن نخلق معا بيئة سوقية عادلة وشفافة وغير تمييزية، وعلينا دفع إنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج بشكل مبكر، والارتقاء بمستوى تيسير الاستثمار والتجارة من خلال آلية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين الصين والكويت.
4 ـ تسريع تداول الأموال، إذ علينا مواصلة تعميق التعاون المالي، وتوطيد نتائج التعاون مثل تبادل فتح فروع مصرفية لبنوك كلا البلدين، وتعزيز تطور شبكة «يونيون باي» (UnionPay) في الكويت وترابطها مع البنوك الكويتية، وتعزيز سبل تعاون الصناديق السيادية.
5 ـ تعزيز تفاهم الشعوب، إذ علينا تعزيز التبادل ثقافيا وحضاريا، وتوسيع التعاون في التعلم اللغوي والصحة، وتوفير المزيد من التسهيلات لتبادل الأفراد بين البلدين، وسنشجع الشركات الصينية على المشاركة في بناء المشاريع المتعلقة بمعيشة الشعب في الكويت، كما نأمل أن يواصل الجانب الكويتي دعمه لاستراتيجية النهوض بالقرى والأرياف الصينية.
إن البناء المشترك لـ«الحزام والطريق» ركيزة رئيسية لمجتمع المستقبل المشترك للبشرية، وانه على مدى العقد الماضي، وقعت الصين على وثائق تعاونية لمبادرة «الحزام والطريق» مع ما يزيد على 150 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية، إذ يتم تشكيل شبكة بنية تحتية متعددة الطبقات ومتعددة المستويات، على أساس إطار ستة ممرات، وستة طرق، وبلدان وموانئ متعددة».
40 % مساهمة الصين في نمو الاقتصاد العالمي
قال ليو شيانغ إن الصين تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة الأولى من حيث إجمالي تجارتها الخارجية، فضلا عن أن الصين تعد رائدة عالميا في استخدام الاستثمار الأجنبي، وترتقي قدراتها الابتكارية والتنافسية الدولية باستمرار، وقد تجاوز متوسط مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي 30% خلال الفترة ما بين 2013 و2019، وبلغ هذا الرقم نحو 40% من 2020 إلى 2022.
الصين أكبر شريك تجاري للكويت
أشار ليو شيانغ إلى أنه على مدى العقد الماضي، دفع بناء «الحزام والطريق» بشكل شامل تنمية العلاقات بين الصين والكويت، إذ أقاما الشراكة الاستراتيجية بينهما، وتعد الصين أكبر شريك تجاري للكويت لمدة
7 سنوات متتالية، حيث وصل حجم التجارة الثنائية إلى مستوى قياسي بلغ 31.48 مليار دولار في عام 2022.
الكويت سابع أكبر مصدر للنفط
قال إن الكويت أصبحت سابع أكبر مصدر لواردات النفط الخام للصين، كما أنشأت الهيئة العامة للاستثمار ثاني مكتب استثمار خارجي للهيئة في مدينة شنغهاي، وأصبحت الصين ثاني أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي في الكويت، كما يعد مبنى المقر الجديد لبنك الكويت المركزي، ومدينة صباح سالم الجامعية، ومصفاة الزور، ومشروع البنية التحتية لمدينة جنوب المطلاع، والطريق الدائري السابع، مشاريع نموذجية للتعاون العملي بين الصين والكويت، وعلاوة على ذلك فقد أصبح المركز الثقافي الصيني في الكويت أول مركز ثقافي صيني في منطقة الخليج.

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