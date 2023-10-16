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بنك الخليج يتوج عبدالعزيز فهد الياقوت بـ 100 ألف دينار

10/16/2023 11:06:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج عن فوز عبدالعزيز فهد إبراهيم الياقوت بجائزة 100 ألف دينار، في السحب ربع السنوي الثاني لحساب مليونير الدانة في 2023، والذي جرى يوم الخميس الماضي، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة «إرنست آند يونغ».
ويواصل «مليونير الدانة»، حساب السحوبات والتوفير الأكثر شعبية في الكويت صنع المليونيرات منذ انطلاقته في عام 1998، إذ يفخر بنك الخليج بإضافة مليونيرين جديدين إلى قائمة المليونيرات سنويا. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، يفخر حساب مليونير الدانة بتتويج مليونيرين في السحبين الكبيرين، الأول بقيمة مليوني دينار، والثاني بمليون دينار إلى جانب سحبين بقيمة 100 ألف دينار لكل منهما، و10 فائزين في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لكل منهم.
وفي الوقت الذي يترقب عملاء حساب مليونير الدانة الإعلان عن اسم الفائز أو الفائزة بالجائزة الكبرى بقيمة مليوني دينار في السحب السنوي بتاريخ 18 يناير 2024، مازالت فرصة الإيداع والتأهل لدخول السحب حتى تاريخ 30 نوفمبر 2023.
ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.
ولزيادة فرص الربح، يجب على العملاء أن يحافظوا على المبلغ المودع في الحساب بألا يقل عن 200 دينار، أو أن يزيدوه للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار، للحفاظ على فرص المشاركة في السحب الشهري وربع السنوي والسنوي.

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