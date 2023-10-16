ولي العهد السعودي يطلق شركة اردارا وتطوير وادي أبها باكورة المشاريع

المشروع يسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 19 مليار ريال سعودي حتى عام 2030

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق شركة «اردارا» بهدف تطوير مشروع «وادي أبها» في منطقة عسير باكورة مشاريع الشركة، لتكون مركزا حضريا ووجهة سياحية جاذبة للزائرين محليا وعالميا بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.وسيعـتـمـد مشــــروع «الوادي»، الذي يمتد على مساحة تبلغ 2.5 مليون متر مربع، الطابع الهندسي والعمراني المستوحى من تراث منطقة عسير وتاريخها العريق، حيث سيراعي المشروع معايير الاستدامة، ورفع مستوى جودة الحياة، عبر توفير أكثر من 30% من مساحة المشروع كمساحات خضراء مفتوحة، و16 كم من الوجهات المائية تمتد على نطاق المشروع، و17 كم من المسارات الرياضية والأنشطة الثقافية والمجتمعية.وستعمل الشركة على تطوير خمس مناطق رئيسية بطابع متفرد، حيث تضم المرحلة الأولى خلال السنوات الـ 3 المقبلة خيارات من السكن والضيافة والترفيه بما في ذلك 2000 خيار سكني متنوع ما بين الشقق والفلل الراقية والعصرية، بالإضافة إلى الفنادق الفاخرة والمساحات التجارية ومناطق الأعمال المصممة وفق أعلى المستويات بما يتناسب مع هويتها وإرثها التاريخي.وتهدف الشركة إلى توفير العديد من الفرص للمستثمـريــن المحليـيـــــن والدوليين في العديد من القطاعات بما في ذلك الضيافة والفنون والثقافة والغذاء والزراعة، وتجارة التجزئة، والترفيه، بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص.ويأتـــي إطلاق شركة «اردارا» تـمـاشـيـــا مــــع استراتيجـيـــة صنـــدوق الاستثمارات العامة الهادفة لإطلاق قدرات القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها قطاع السياحة والترفيه، وتعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل.وسيسهم المشروع في دعم الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 19 مليار ريال سعودي حتى عام 2030 واستحداث آلاف الوظائف لأبناء المنطقة وسكانها بحلول عام 2030، بالإضافة إلى انسجامه مع مستهدفات إستراتيجية منطقة عسير «قمم وشيم»، التي أعلن عنها سمو ولي العهد عام 2021.