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الصقر انعقاد منتدى الأعمال الخليجي - المصري الأول يعزز الشراكة المصرية- الخليجية

10/16/2023 11:06:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر صباح أمس في مبنى الغرفة، سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت أسامة شلتوت، يرافقه وزير مفوض ورئيس المكتب التجاري أحمد بديوي، والمستشارة نورا عبدالهادي نائب رئيس البعثة ومحمد علوي رئيس القسم السياسي، كما حضر اللقاء مدير عام الغرفة رباح الرباح.
وفي بداية اللقاء، رحب الصقر بالضيوف، حيث تطرق إلى تاريخ العلاقات الاقتصادية المميزة بين الكويت وجمهورية مصر، مؤكدا أن البلدين يتمتعان بإمكانات جيدة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، حيث الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين تحتم بذل مزيد من الجهود في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، وذلك من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية، وتزويد الغرفة بالمشاريع الاستثمارية المتاحة لنشرها على المهتمين من قطاع الأعمال الكويتي، كما أكد أن الغرفة على أتم الاستعداد لتقديم كل خدماتها للتوصل إلى نتائج إيجابية بين البلدين الشقيقين.
من جانبه، أعرب السفير المصري أسامة شلتوت عن سعادته لزيارة الغرفة، مثمنا جهودها الكبيرة في سبيل توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرصه على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، بهدف ترسيخ وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لقطاع الأعمال في الجانبين من خلال شراكات استراتيجية لفتح آفاق اقتصادية جديدة. كما أشار إلى انعقاد منتدى الأعمال الخليجي- المصري الأول والذي سيكون برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 22 حتى 23 نوفمبر المقبل في العاصمة المصرية (القاهرة)، معربا عن أمله بمشاركة قطاع الأعمال الكويتي في هذه الفعالية.
وفي معرض رده، أكد محمد الصقر اهتمام الغرفة بهذا الحدث الاقتصادي المهم الذي يعزز الشراكة الاستراتيجية المصرية- الخليجية، مشيرا إلى قيام الغرفة بتعميم نبأ الفعالية على قطاع الأعمال الكويتي وحثهم على المشاركة.
وفي نهاية اللقاء، تقدم السفير بالشكر والامتنان لغرفة تجارة وصناعة الكويت على حفاوة الاستقبال وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال، والدور الذي تلعبه في تحقيق الأهداف المشتركة بين الكويت وجمهورية مصر العربية.

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