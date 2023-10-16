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509 مليارات دولار حجم تجارة السلع المقلدة سنويا

10/16/2023 11:06:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة كونستراكشن ويك أن المنتجات المقلدة والمقرصنة تمثل نشاطا تجاريا كبيرا وتستحوذ في الوقت الحاضر على 3.3% من التجارة العالمية، في ضوء التقارير التي تشير إلى أن قيمة هذه السلع غير القانونية والتي يتم استيرادها عبر دول العالم تصل إلى 509 مليارات دولار سنويا.
وقالت المجلة انه في غمرة التهديد الذي تشكله السلع المقلدة في صناعة البناء والتشييد، بات من الضروري التأكيد على الأهمية القصوى لاختيار المنتجات الأصلية ذات العلامات التجارية العالمية المعروفة.
وذكرت انه عندما يتعلق الأمر بقطاع البناء، فإن مواد وأدوات البناء المقلدة تشكل مصدر قلق كبير بوجه خاص، حيث تؤكد الأبحاث التي يمولها معهد صناعة البناء أن السلع المقلدة تشق طريقها إلى سلاسل التوريد ومن ثم استخدامها في مشاريع البناء الكبرى، وفي حين تعتبر الصين البلد المصدر الأكثر شيوعا لهذه المنتجات، فإن الشرق الأوسط من ناحية أخرى يعد من بين الوجهات الأكثر شيوعا في استقبالها. واستشهدت المجلة بما أعلنته الإمارات عن اكتشافها ذات مرة أحد أكبر مستوردي الأدوات المقلدة في الشرق الأوسط عندما تمت مصادرة 150 ألف قطعة من الأدوات اليدوية والكهربائية المقلدة، بما في ذلك منتجات تحمل أسماء مزيفة لماركات عالمية معروفة. وجاء في التحليل أن انتشار السلع المقلدة في مشاريع البناء نظرا لارتباطها بالسلامة العامة يعتبر أمرا مثيرا للقلق، وفي حين أن المنتجات الأصلية ذات العلامات التجارية تخضع لعمليات تطوير واختبارات صارمة للتأكد من تلبيتها معايير ضمان الجودة والسلامة الصارمة، فإن المنتجات المقلدة الرخيصة لا تتعارض مع قانون براءات الاختراع فحسب، بل إنها لا تلبي معايير ضمان الجودة والسلامة. ويمكن أن تختلف المعايير المفضلة في الشرق الأوسط من مشروع إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، ولهذا السبب فمن الضروري أن تحم ل المنتجات الأصلية علامات تجارية واضحة، على ان يتم اختبارها واعتمادها بواسطة المعايير العالمية المعتمدة، وهي متاحة فقط من خلال الوكلاء المعتمدين في المنطقة.

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