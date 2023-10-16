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KIB باسل السويدان يحصد جائزة World CIO 200

10/16/2023 11:06:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) حصول مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال، باسل السويدان، على جائزة
«World CIO 200» لعام 2023، من قبل المنتدى العالمي لرؤساء تقنية المعلومات، وذلك خلال الحفل الختامي لقمة المنتدى التي أقيمت في باكو، عاصمة أذربيجان. وبهذه المناسبة، قال السويدان: «يملؤني الفخر والسعادة بحصولي على هذه الجائزة المرموقة، والتي تعتبر دليلا على ريادة KIB ودعمه المستمر للتميز في مجال تقنية وأمن المعلومات، والتزامه بتبني نهج شامل يضمن خصوصية وأمن المعلومات عبر تطبيق أفضل الإجراءات والمعايير الأمنية المتقدمة وأدوات الرصد والمتابعة المبتكرة، إلى جانب تدريب الموظفين وصقل قدراتهم لرفع مستوى كفاءتهم، وهذا يتماشى مع مكانته كمؤسسة مالية آمنة وموثوقة تسعى إلى الحفاظ على أمان بيانات العملاء».
وعبر السويدان، من جهة ثانية، عن امتنانه للمنتدى العالمي لرؤساء تقنية المعلومات لمنحه هذه الجائزة الفريدة، وتقديره لإدارة KIB على دعمها المستمر له، بما يجسد جهود البنك الهادفة إلى الارتقاء بتجربة عملائه وتلبية تطلعاتهم في التمتع بخدمة مصرفية استثنائية. ومن الجدير بالذكر أن جائزة
«World CIO 200» المعترف بها عالميا تعتبر تكريما رفيع المستوى لمساهمات رؤساء تكنولوجيا المعلومات وصناع القرار في هذا المجال، وتم اختيار 200 شخصية متميزة في مجال تكنولوجيا وأمن المعلومات من 50 دولة حول العالم. وفي هذا العام، تميز السويدان بين الشخصيات الكويتية والدولية كمثال حقيقي للابتكار والقيادة والاهتمام بمجال تقنية المعلومات، حيث تم تقديم هذه الجائزة له خلال حفل ضخم، وبحضور نخبة من كبار الشخصيات القيادية في القطاع المالي وممثلي المؤسسات المصرفية والقطاعات الأخرى من كل أنحاء العالم.

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