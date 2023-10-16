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400 مليون دينار مكاسب للبورصة مدفوعة بالزخم الشرائي على القيادية

10/16/2023 11:06:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة أمس على ارتفاع كافة مؤشراتها، إذ بلغت مكاسب مؤشر السوق الأول امس 71.3 نقطة بنسبة 0.99% ليصل إلى 7252 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.13% مضيفا 61.4 نقطة ليصل إلى 5495 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.02% بمكاسب 67.1 نقطة ليصل إلى 6636 نقطة.
وختمت جلسة التداولات بارتفاع القيمة السوقية التي حققت 400 مليون دينار مكاسب بنسبة زيادة 1% لتبلغ 39.226 مليار دينار ارتفاعا من 38.826 مليار دينار بجلسة افتتاح الأسبوع أول من امس.
وجاء ارتفاع القيمة السوقية على وقع عودة الزخم الشرائي على الأسهم القيادية في عدد من القطاعات وخاصة في قطاع البنوك الذي ساهم في ارتفاع السوق بشكل عام بجلسة امس، حيث ارتفع مؤشره الوزني 1.3% متصدرا 9 قطاعات باللون الأخضر.
وساهم في عودة السوق لدائرة المكاسب، التراجع اللافت في أسعار الكثير من الأسهم سواء بالسوق الأول والرئيسي، كما عزز من الإقبال الشرائي ارتفاع أسعار النفط الكويتي الذي تجاوز 90 دولارا للبرميل.
وكان لافتا ارتفاع السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 30% بمحصلة 37 مليون دينار مقابل 28.5 مليون دينار أول من امس، وحظيت 5 أسهم قيادية بنحو 50% من إجمالي السيولة، تصدرها سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» بـ 8.2 ملايين دينار، تلاه «الوطني» بـ 5.3 ملايين دينار، ثم «زين» بـ 2.3 مليون دينار، و«الدولي» بـ 1.4 مليون دينار، و«أجيليتي» بـ 1.3 مليون دينار. فيما استقرت احجام التداول عند 139 مليون سهم، وجاء بصدارة الأسهم الأكثر تداولا أمس «صكوك» بـ 12.2 مليون سهم، تلاه «بيتك» بـ 11.5 مليون سهم.
ومع عودة الإقبال الشرائي للأسهم، ارتفعت القيمة السعرية لأسهم 78 شركة، مقابل تراجعها لأسهم 27 شركة، واستقرت أسهم 13 شركة، ولم يجر التداول على أسهم 32 شركة.

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