زين تك توقع اتفاقية للاستحواذ على STS

بدر الخرافي: اتفاقية الاستحواذ على شركة STS تؤكد التزامنا برحلة التحول الرقمي في المنطقة

أعلنت شركة «زين تك» ZainTECH - المزود الإقليمي للحلول الرقمية المتكاملة لمجموعة زين - أنها وقعت اتفاقية للاستحواذ على شركة الخدمات الفنية للكمبيوتر- إس تي إس (STS)، الشركة الرائدة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وخدمات تكنولوجيا المعلومات في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وكشفت شركة ZainTECH عن أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية في القطاع الرقمي، وتنويع محفظة أعمالها في مشاريع البنية التحتية، البيانات، الابتكارات التكنولوجية، الخدمات السحابية، والأمن السيبراني، إذ ستقدم فرصة أكبر لوصول عملياتها إلى قطاع الأعمال والهيئات والمؤسسات الحكومية في أسواق المنطقة.وتعد شركة الخدمات الفنية للكمبيوتر (STS) شريكا موثوقا في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات لقطاع الأعمال، فمنذ تأسيسها في العام 1989 تقدم الشركة أحدث الحلول والتقنيات التي تساهم في تطوير مشهد التحول الرقمي في المنطقة، إذ تلتزم بتمكين عملائها من التمتع برحلة تحول رقمي حقيقية ومبتكرة، فهي من الشركات التي تقدم منتجات تتبع نموذج البنية التحتية الرقمية التي تحتوي على حلول السحابة الهجينة المتعددة، والخدمات المدارة، بالإضافة إلى حلول الأمن السيبراني المدعومة بمركز عمليات الأمن السيبراني المتقدم STS SOC، وحلول منح التراخيص. وساعدت الشركة العديد من المؤسسات على النمو من خلال تقديم استشارات تكنولوجيا المعلومات، وتلعب شركة STS دورا رئيسيا في التحول الثوري لقطاع تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط عبر مكاتبها المنتشرة في المملكة الأردنية، الإمارات، المملكة العربية السعودية، البحرين، والعراق، حيث تقدم خدماتها ضمن ثلاثة محاور خدمات البنية التحتية الحديثة التي تشتمل على حلول البنية التحتية والحوسبة السحابية وحلول الأمن السيبراني.وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة «زين» بدر ناصر الخرافي «هذه الاتفاقية ستعزز من استثماراتنا في السوق الأردنية التي شهدت دخولنا قبل 20 عاما من خلال شركة زين الأردن، حيث تبرز هذه الخطوة التزامنا برحلة التحول الرقمي التي نقوم بها في المملكة».وأوضح الخرافي قائلا «ندرك أهمية الابتكارات التكنولوجية وما تمثله من قوة دفع للاقتصادات الإقليمية، وما تقدمه من فرص تنموية لتحسين الحياة، لذا نواصل تطوير وتنويع الحلول والخدمات المبتكرة بدءا من إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G، واتفاقية الاستحواذ على شركة STS المتخصصة في توفير الحلول المعلوماتية المتكاملة ستعزز مكانة المملكة كمركز رقمي رائد في مجالات الابتكار وريادة الأعمال في أسواق الشرق الأوسط».من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي في شركة ZainTECH أندرو حنا «ستساعدنا هذه الصفقة بفريقها المتميز الذي يتمتع برصيد غني من الخبرات على تعظيم قدرات عملياتنا وابتكاراتنا التكنولوجية، حيث ستعزز هذه الصفقة من قدرات فرق ZainTECH وZain B2B في تزويد قاعدة عملائنا في المنطقة بحلول التحول الرقمي الشاملة، وهو ما سيخدم أهدافنا الرئيسية بأن تكون شركة ZainTech من أكبر الشركات الإقليمية الشاملة التي توفر منصات الحلول والخدمات الرقمية للمؤسسات». من جهته، قال رمزي الزين الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة STS «إن الزخم الذي اكتسبته عمليات شركة ZainTECH منذ إطلاقها قبل فترة زمنية قصيرة كان مذهلا، لذا نحن متحمسون لهذا التعاون ولدعم هذا النمو والتطور في الأردن وفي عملياتنا الإقليمية في السعودية والإمارات والبحرين والعراق، حيث يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني».وفي ذات السياق، علق الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (STS)، م.أيمن مزهرة قائلا «نحن نشهد اليوم نقلة استراتيجية مهمة في تاريخ شركتنا، وكلنا فخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة ZainTECH، وعلى ثقة بأن النتائج التي ستظهر على المدى القريب ستكون مميزة وذات بصمة في مشهد التحول الرقمي في الأردن والمنطقة بأكملها».الجدير بالذكر أن شركة STS التي تضم أكثر من 350 خبيرا متخصصا توفر حلولا مبتكرة لبيئة رقمية مميزة تضم الحلول السحابية المتقدمة، وخدماتها المدارة القوية، وعروض الأمن السيبراني الشاملة، وقدرات البنية التحتية وتكامل الأنظمة، وبرامج التدريب والترخيص، وتقدم خدماتها للقطاعات المالية، الحكومية، الصحة والتعليم، الاتصالات، والعديد من القطاعات المتخصصة في المنطقة نظرا لعمق شراكاتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع عمالقة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل Microsoft، Cisco، Dell Technologies، IBM، Oracle، وغيرها من كبرى الشركات العالمية.وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعتها ZainTECH مع شركة إس تي إس بعد صفقة الاستحواذ التي نفذتها على «أدفولكس» المتخصصة في الخدمات السحابية وتطوير مشاريع البنية التحتية الرقمية في مايو الماضي، والتي سبقتها أيضا بصفقة استحواذ على شركة «بايوس ميدل إيست»، وهي شركة رائدة في توفير خدمات السحابة الخاصة المدارة في المنطقة.وقادت هذه الاستحواذات التكنولوجية التي تقوم بها شركة ZainTECH إلى مكانة سوقية أفضل في مجال صناعتها، إذ تعزز محفظة خدماتها في التحول الرقمي، وجعلتها من الكيانات الرقمية الإقليمية المنافسة خلال فترة قصيرة من تأسيسها، إذ تستهدف الشركة أن تقدم واحدا من أكبر المزودين الإقليميين لتوفر منصات الحلول والخدمات الرقمية الشاملة للمؤسسات الحكومية، والشركات في أسواق الشرق الأوسط.