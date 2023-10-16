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بوبيان يختتم مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

10/16/2023 11:06:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك وفد من بنك بوبيان في الاجتماعات والفعاليات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2023 والتي عقدت مؤخرا في مراكش بالمملكة المغربية، بحضور عدد كبير من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وكبار مسؤولي السياسيات المالية من مختلف دول العالم.
وقد ترأس وفد بنك بوبيان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري ونائب مدير عام المجموعة المصرفية للشركات محمد الغانم. وشارك الوفد في الاجتماعات التي ناقشت أبرز وأهم التحديات المالية والاقتصادية التي تشهدها الصناعة المصرفية العالمية حاليا الى جانب التحولات الاقتصــاديـــة العــالمية والإقليمية وتأثيرها على قطاع البنوك، ومناقشة فرص تبادل الخبرات وسبل التعاون للتمويل والاستثمار باعتبارهم المحرك الرئيسي لتحقيق نمو مستدام.
كما التقى وفد بوبيان العديد من الشخصيات والمسؤولين في مختلف القطاعات، حيث تم بحث سبل التعاون المستقبلية بين البنك وممثلي هذه الجهات في ظل خطط البنك الحالية للمزيد من التنوع في المنطقة وعلى مستوى العالم. وتم خلال الاجتماعات بحث فرص النمو لبنك NOMO BANK التابع لمجموعة بنك بوبيان والذي يواصل تنمية قاعدة أعماله من خلال سلسلة شراكاته المتنوعة لتوفير حلول تمويلية عقارية رقمية مميزة لعملائه في السوق البريطاني بمزايا تنافسية تتماشى مع متطلبات السوق العقاري للراغبين في شراء وحدات استثمارية أو سكنية خاصة ليكون Nomo أفضل خيارات التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة. وعلى الرغم من حداثة بنك Nomo فإن ما يشهده خلال الفترة الأخيرة من توالي إطلاق منتجات وخدمات جديدة تتساوى مع كبرى المؤسسات المالية إسهاما في تقديم تجربة مصرفية رقمية فريدة تلبي تطلعات واحتياجات عملائنا مع ضمان أعلى معدلات مستويات الحماية والأمان.
كما شارك الوفد في حضور حفل الاستقبال الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت بحضور ممثلي البنوك الكويتية والمشاركين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجلس محافظي البنك الدولي.

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