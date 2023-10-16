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التجاري يطلق حملة ترويجية جديدة لعملاء حساب YOU للشباب

10/16/2023 11:06:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام البنك التجاري الكويتي بإطلاق حملة موجهة لعملاء حساب الشباب «YOU» بحلة جديدة ومبتكرة تحت عنوان «أنت من يختار»، وبالتحديد للطلبة عند فتحهم الحساب وتحويل المكافأة الطلابية، حيث يحصلون على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا وبطاقة مسبقة الدفع مجانية لمدة سنة، بالإضافة إلى الاختيار ما بين رصيد بقيمة 50 دينارا من تطبيق «طلبات» أو رصيد بقيمة 50 دينارا من شركة «أولى» للوقود. وهذا العرض مخصص للطلبة الشباب الذين يقومون بتحويل مكافأتهم الطلابية للبنك التجاري ابتداء من هذا الشهر مع تطبيق الشروط والأحكام.
وعن آلية حصول العميل على الهدية، قالت بدور بوخمسين، رئيس إدارة التسويق: «إنه يمكن للطلاب فتح الحساب وطلب استمارة تحويل المكافأة الطلابية عن طريق تطبيق البنك التجاري الكويتي بكل سهولة، حيث سيحصل العميل على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا وبطاقة مسبقة الدفع مجانية لمدة سنة، بالإضافة إلى الاختيار ما بين رصيد بقيمة 50 دينارا من تطبيق «طلبات» أو رصيد بقيمة 50 دينارا من شركة «أولى» للوقود عند إيداع المكافأة على الحساب.
وأضافت بوخمسين أنه عندما يحول الطالب مكافأته على حساب YOU، فإنه يتأهل تلقائيا للدخول على السحب الذي سيعلن عن ثلاثة فائزين شهريا ولكل فائز هدية نقدية بقيمة 200 دينار.
هذا، وقد تم تصميم حساب «YOU» ليناسب نمط حياة الطلبة والشباب من عمر 15 حتى 24 سنة، حيث يتيح لهم الفرصة للاستفادة من مميزات عديدة وعروض ترويجية مستمرة على مدار العام عند فتحهم الحساب.

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