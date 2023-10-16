عبدالوهاب الرشود خبرات بيتك وتميزه عن منافسيه يعززان أداءه القياسي



«بيتك» يتمتع بقاعدة عملاء كبيرة ومتنامية وعمليات ذات كفاءة عالية وامتداد جغرافي واسع لدينا ريادة في الابتكار ساهمت في توفير قيمة عالية للمساهمين.. ونقلنا تجربة العملاء لمستويات جديدة



قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالتكليف، عبد الوهاب الرشود إن «بيتك» يتمتع بعناصر قوة تميزه عن المنافسين، مثل الخبرة الممتدة والمكانة الرائدة عالميا في سوق صناعة التمويل الإسلامي، وقاعدة العملاء الكبيرة والمتنامية، والعمليات ذات الكفاءة العالية، والامتداد الجغرافي الواسع، والحلول المبتكرة والمنتجات الحديثة المتنوعة.

وأضاف الرشود في مقابلة مع مجلة «غلوبل ماركتس» العالمية أن من بين المزايا التنافسية الأخرى التي يتميز بها «بيتك»، وجود خبرات وكفاءات وكوادر مؤهلة تأهيلا عاليا، مشيرا إلى أن هذه الكفاءات ساهمت في تعزيز مكانة «بيتك» كمؤسسة مالية إسلامية رائدة على مستوى العالم.

وفي سياق آخر، أكد الرشود أن «بيتك» اليوم رائد بلا منازع في مجال الابتكار نظرا إلى ما يوفره من مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية المتطورة، والحلول والخبرات الفريدة، بالتعاون مع مزودي تكنولوجيا الخدمات المالية (FinTech)، وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.

وأوضح الرشود أن الريادة في الابتكار لعبت دورا فاعلا في مساعدة «بيتك» على توفير قيمة عالية لمساهميه، إذ مثل صافي الأرباح القياسية للنصف الأول من عام 2023 زيادة بنسبة 73% في ربحية السهم، مضيفا أن النتائج المالية التاريخية التي حققها البنك تساهم في دعم تصنيفاته الائتمانية ونسب السيولة العالية وقاعدة رأس المال القوية.

وعلى هذا الأساس، تفوق «بيتك» في دعم نمو الأعمال وخطط التطوير في الكويت وفي مجموعة واسعة من الأسواق العالمية التي ينتشر فيها.

من ناحية أخرى، لفت الرشود إلى أن صفقة الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد أدت إلى تعزيز البصمة الإقليمية للمجموعة في البحرين ومصر وتركيا وألمانيا والمملكة المتحدة وماليزيا وغيرها، مؤكدا أن العمليات في أكثر من 10 مناطق حول العالم ساعدت في تعزيز مكانة «بيتك» كأكبر بنك في الكويت وثاني أكبر مؤسسة مالية إسلامية في العالم.

استدامة وتمويل أخضر

وقال الرشود: «انطلاقا من مسؤوليته كمؤسسة مالية رائدة، يسعى (بيتك) لتنفيذ إطار عمل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). وقد تمثلت هذه الجهود باعتماده قياسات داخلية جديدة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل تأثيرها على البيئة. كما يتبنى «بيتك» أيضا المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وأطر عمل اختبارات الضغط».

أما بالنسبة للتمويل المستدام والاستثمار في البيئة والحوكمة والمجتمع، فقال الرشود إن «بيتك» حقق نتائج مذهلة حيث تبنى مبادئ الاستدامة في جميع أنشطته المصرفية والتجارية. وكان «بيتك» أول بنك في الكويت يحصد شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي عن مبنى معرض «بيتك» الصديق للبيئة (KFH Auto). إذ يعتبر المعرض أول مبنى صديق للبيئة ويتوافق مع معايير الاستدامة.

وفي أسواق رأس المال، ينشط «بيتك» على صعيد الاستدامة من خلال إصداره للصكوك الخضراء.

وفي إطار جهوده للمساهمة في بناء اقتصاد منخفض الكربون من أجل مستقبل مستدام، انضم البنك إلى مبادرات متعددة، مثل توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

اقتصاد المعرفة

وفيما يعكس توجه الكويت لبناء اقتصاد المعرفة، أوضح الرشود أن «بيتك» يلعب دورا فاعلا وكبيرا في دعم التكنولوجيا الجديدة، بدءا من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وصولا إلى ابتكارات التكنولوجيا المالية الأوسع.

وعلى صعيد عملياته الخاصة، كشف الرشود عن أن «بيتك» أطلق مجموعة متنوعة من الخدمات المتطورة وعزز سمعته القوية في تقديم حلول مالية متطورة وعالية الجودة. وفي إطار الحفاظ على النمو وتوسيع قاعدة عملائه، أضاف أن «بيتك» يركز على الأتمتة والرقمنة لتعزيز الأداء والكفاءة.

وقال: «لقد نجح «بيتك» في نقل تجربة العملاء إلى مستويات جديدة. لقد قطع البنك أشواطا كبيرة في استراتيجية التحول الرقمي، حيث نفذ العملاء أكثر من 135 مليون عملية مصرفية رقمية عبر KFHonline على الموبايل والموقع الإلكتروني خلال النصف الأول من 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق».

صدارة في الأداء والحجم

احتل «بيتك» الصدارة على مستوى القطاع المصرفي الكويتي كأكبر بنك في الكويت من حيث إجمالي الأصول، إذ أعلن «بيتك» عن إجمالي موجودات بقيمة 37 مليار دينار (120.6 مليار دولار) كما في يونيو 2023.

وشهد النصف الأول من 2023 أيضا تسجيل «بيتك» أرباحا فصلية قياسية، إذ نما صافي الربح خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة تزيد على 140% ليصل إلى 333.4 مليون دينار (1.08مليار دولار). كما يتصدر «بيتك» الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تجاوزت 11 مليار دينار.مؤشرات الأداء الرئيسة37 مليار دينار: إجمالي الموجودات333.4 مليون دينار: صافي ربح المساهمين16.45 %: معدل كفاية رأس المال83 % : نسبة التمويلات إلى الودائع