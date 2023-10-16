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أسواق المال تنظم يوما للفحوصات الطبية لموظفيها

10/16/2023 11:06:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظم مكتب العلاقات العامة والإعلام في هيئة أسواق المال يوم الأحد الماضي بمقر الهيئة، يوما للفحوصات الطبية للموظفين، وذلك بالتعاون مع الرئاسة العامة للحرس الوطني الكويتي (مديرية الخدمات الطبية)، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة المتواصلة في تنفيذ أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها، وحرصا على المحافظة على سلامة وصحة منتسبيها، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وتشجيعهم على القيام بالفحوصات الطبية الدورية، وقد تضمنت الفحوصات كل من فحص سكر الدم وضغط الدم بالإضافة الى قياس كتلة الجسم وتقديم النصائح والإرشادات الطبية، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي حول أهمية الوقاية من الأمراض والتشجيع على اتباع أسلوب حياة صحية مناسبة للحفاظ على الصحة العامة، وقد تعاون فريق الحرس الوطني المشارك بتوفير معداته الطبية وتقديم النصائح الصحية لتفادي الأمراض المزمنة.
وبهذه المناسبة، التي أقيمت بمشاركة وتفاعل موظفي الهيئة ورئيس هيئة أسواق المال أ.د.أحمد الملحم، الذي وجه بدوره كلمة شكر لفريق الحرس الوطني والطاقم الطبي على تلبيتهم الدعوة، مشيدا بتفانيهم وسرعة استجابتهم، مثنيا على جهودهم في التعاون مع المؤسسات والجهات الحكومية، ومقدرا لمهنيتهم العالية لما لمسه من استحسان الموظفين وتفاعلهم.

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