المركزى يوافق على تعيين عمرو الجناينى نائبًا للرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـCIB - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > أعلن البنك التجارى الدولى – مصر CIB، عن تعيين عمرو الجناينى نائبا للرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى – مصر، وذلك بعد موافقة البنك المركزى المصرى.

وكان ((الجناينى)) يشغل منصب الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى فى البنك التجارى الدولى، ويتمتع بخبرة مصرفية تتجاوز 35 عاما تقلد خلالها العديد من المناصب المختلفة، حيث التحق بالبنك التجارى الدولى عام 2004 وتقلد عددًا من المناصب، حيث تولى منصب المدير العام ورئيس قطاع المؤسسات المالية (2004)، والمدير العام ورئيس قطاع العلاقات المؤسسية (2010).

كما شغل منصب المدير العام لسوق المال والمراسلين بالبنك المصرى المتحد، ورئيس غرفة المعاملات الدولية بالبنك المصرى لتنمية الصادرات، ومدير أول غرفة المعاملات الدولية ببنك قناة السويس.

كما تولى ((الجناينى)) رئاسة مجلس إدارة عدد كبير من الشركات، حيث ترأس مجلس إدارة شركة سى آى أست مانجمنت، ورئيس مجلس إدارة شركة التجارى الدولى للسمسرة، والرئيس الشرفى للاتحاد العربى للمتداولين فى الأسواق المالية (ICA)، والرئيس الشرفى ومؤسس الجمعية المصرية للمتداولين فى الأسواق المالية (ACI).

أيضاً تولى عضوية مجالس إدارات شركات (سى آى كابيتال هولدينج والشركة المصرية للاتصالات من ذوى الخبرة، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية)، وعضواً بمجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات (TE Data) من ذوى الخبرة، وعضو مجلس إدارة تنفيذى لاتحاد الأسواق المالية الدولى (ACI International)، وعضو مجلس إدارة شركة رويال أند سن للتأمين ورئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للسمسرة فى الأوراق المالية.

وخلال فترة عمله المصرفى التى تخطت الـ35 عاما نجح فى تحقيق أداءا مبهرا فى كل المناصب التى تولى إدارتها حيث يعتبر أحد أبرز المسؤولين التنفيذيين فى القطاع المالى منذ حصوله على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1985.

وبدأ مسيرته المهنية ببنك قناة السويس الذى وصل فيه إلى منصب مدير أول غرفة المعاملات الدولية، ثم انتقل إلى البنك المصرى لتنمية الصادرات عام 1994 حتى تولى منصب رئيس غرفة المعاملات الدولية.

وفى عام 1996، انضم إلى البنك المصرى المتحد كجزء من فريق الإدارة الجديد المكلف بتطوير البنك شاغلاً منصب مدير عام قطاع سوق المال والمراسلين.

وفى عام 2004 التحق للعمل بالبنك التجارى الدولى، كمدير عام ورئيسا لقطاع المؤسسات المالية، وقد برع فى إدارة القطاع نظراً لعلاقاته القوية فى السوق المالى على الصعيدين المحلى والإقليمى، كما حصل على شهادة خبير ائتمان معتمد من بنك جيه بى مورجان تشيس بلندن عام 2005، وتم تكليفه من قِبل الإدارة العليا بالبنك التجارى الدولى عام 2010 بتأسيس إدارة العلاقات المؤسسية.

ومنذ عام 2017 وحتى الآن يشغل منصب الرئيس التنفيذى – القطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى، بما يتطلبه هذا الدور من قيادة وتوجيه، وعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى بما يتماشى مع سياسة البنك وخططه ورؤيته.

وقد امتدت خبرته عالميا، حيث كان أول مصرى وأصغر من شغل منصب رئيس الاتحاد العربى للمتداولين فى الأسواق المالية (ICA) ومقره بيروت ويحتفظ بمنصب الرئيس الشرفى له، وكان أيضا عضو مجلس إدارة تنفيذى لاتحاد الأسواق المالية الدولى (ACI International) ومقره باريس وهو أيضا مؤسس ورئيس الجمعية المصرية للمتداولين فى الأسواق المالية (ACI Egypt)، كما ظل رئيسا شرفيا لها.

كما تم اختياره كعضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة فى العديد من الشركات الكبرى فى مصر فى مجالات الطيران والخدمات المالية والاتصالات، كما تم انتخابه للعمل فى مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى لخمس جولات انتخابية متتالية منذ عام 2005 حتى عام 2021.