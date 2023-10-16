المركزى يوافق على تعيين عمرو الجناينى نائبًا للرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـCIB - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) >
أعلن البنك التجارى الدولى – مصر CIB، عن تعيين عمرو الجناينى نائبا للرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى – مصر، وذلك بعد موافقة البنك المركزى المصرى.
وكان ((الجناينى)) يشغل منصب الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى فى البنك التجارى الدولى، ويتمتع بخبرة مصرفية تتجاوز 35 عاما تقلد خلالها العديد من المناصب المختلفة، حيث التحق بالبنك التجارى الدولى عام 2004 وتقلد عددًا من المناصب، حيث تولى منصب المدير العام ورئيس قطاع المؤسسات المالية (2004)، والمدير العام ورئيس قطاع العلاقات المؤسسية (2010).
كما شغل منصب المدير العام لسوق المال والمراسلين بالبنك المصرى المتحد، ورئيس غرفة المعاملات الدولية بالبنك المصرى لتنمية الصادرات، ومدير أول غرفة المعاملات الدولية ببنك قناة السويس.
كما تولى ((الجناينى)) رئاسة مجلس إدارة عدد كبير من الشركات، حيث ترأس مجلس إدارة شركة سى آى أست مانجمنت، ورئيس مجلس إدارة شركة التجارى الدولى للسمسرة، والرئيس الشرفى للاتحاد العربى للمتداولين فى الأسواق المالية (ICA)، والرئيس الشرفى ومؤسس الجمعية المصرية للمتداولين فى الأسواق المالية (ACI).
أيضاً تولى عضوية مجالس إدارات شركات (سى آى كابيتال هولدينج والشركة المصرية للاتصالات من ذوى الخبرة، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية)، وعضواً بمجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات (TE Data) من ذوى الخبرة، وعضو مجلس إدارة تنفيذى لاتحاد الأسواق المالية الدولى (ACI International)، وعضو مجلس إدارة شركة رويال أند سن للتأمين ورئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للسمسرة فى الأوراق المالية.
وخلال فترة عمله المصرفى التى تخطت الـ35 عاما نجح فى تحقيق أداءا مبهرا فى كل المناصب التى تولى إدارتها حيث يعتبر أحد أبرز المسؤولين التنفيذيين فى القطاع المالى منذ حصوله على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1985.
وبدأ مسيرته المهنية ببنك قناة السويس الذى وصل فيه إلى منصب مدير أول غرفة المعاملات الدولية، ثم انتقل إلى البنك المصرى لتنمية الصادرات عام 1994 حتى تولى منصب رئيس غرفة المعاملات الدولية.
وفى عام 1996، انضم إلى البنك المصرى المتحد كجزء من فريق الإدارة الجديد المكلف بتطوير البنك شاغلاً منصب مدير عام قطاع سوق المال والمراسلين.
وفى عام 2004 التحق للعمل بالبنك التجارى الدولى، كمدير عام ورئيسا لقطاع المؤسسات المالية، وقد برع فى إدارة القطاع نظراً لعلاقاته القوية فى السوق المالى على الصعيدين المحلى والإقليمى، كما حصل على شهادة خبير ائتمان معتمد من بنك جيه بى مورجان تشيس بلندن عام 2005، وتم تكليفه من قِبل الإدارة العليا بالبنك التجارى الدولى عام 2010 بتأسيس إدارة العلاقات المؤسسية.
ومنذ عام 2017 وحتى الآن يشغل منصب الرئيس التنفيذى – القطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى، بما يتطلبه هذا الدور من قيادة وتوجيه، وعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى بما يتماشى مع سياسة البنك وخططه ورؤيته.
وقد امتدت خبرته عالميا، حيث كان أول مصرى وأصغر من شغل منصب رئيس الاتحاد العربى للمتداولين فى الأسواق المالية (ICA) ومقره بيروت ويحتفظ بمنصب الرئيس الشرفى له، وكان أيضا عضو مجلس إدارة تنفيذى لاتحاد الأسواق المالية الدولى (ACI International) ومقره باريس وهو أيضا مؤسس ورئيس الجمعية المصرية للمتداولين فى الأسواق المالية (ACI Egypt)، كما ظل رئيسا شرفيا لها.
كما تم اختياره كعضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة فى العديد من الشركات الكبرى فى مصر فى مجالات الطيران والخدمات المالية والاتصالات، كما تم انتخابه للعمل فى مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى لخمس جولات انتخابية متتالية منذ عام 2005 حتى عام 2021.
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