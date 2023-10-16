اقتصادية قناة السويس تبحث ضخ استثمارات صينية جديدة في السخنة

MENAFN - Al-Borsa News) بحث رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، خلال لقائه اليوم، مجموعة هنجتونج فايبر إلكتريك الصينية التوسعات الاستثمارية للمجموعة في منطقة السخنة الصناعية.

جاء ذلك خلال اليوم الثانى للجولة الترويجية لوفد المنطقة الاقتصادية في مقاطعتي سوجهو وخيفاي الصينيتين، وتم خلالها بحث ضخ استثمارات جديدة في منطقة السخنة الصناعية.

وفي مستهل الزيارة لمقاطعة سوجهو، قام رئيس المنطقة الاقتصادية بجولة لزيارة مصانع مجموعة هنجتونج فايبر إلكتريك، والاجتماع بمسؤولي المجموعة التي تمتلك مشروعا لإنتاج كابلات الفايبر في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية.

وناقش الجانبان التوسعات الجديدة التي تنتوي مجموعة هنجتونج إقامتها إلى جانب مشروعها الحالي، وذلك تمهيدًا لاتفاقية يجري توقيعها على هامش مؤتمر قمة الحزام والطريق في بكين المقرر افتتاحه رسميا غدا.

وتهدف الاتفاقية المزمع توقيعها التوسع في إنتاج كابلات الفايبر بجميع أنواعها خاصة الكابلات ذات السعات العملاقة منها واللازمة لشركات الاتصالات الدولية لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج؛ حيث تعد الشركة ضمن الشركات الـ 4 الأهم في مجال صناعة كابلات الفايبر عالميا.

وتوجه وفد المنطقة الاقتصادية لمقاطعة خيفاي؛ لزيارة مصانع شركة نيو NIO لتصنيع السيارات الكهربائية، والتي تقوم بإنتاج 600 ألف سيارة سنويا، والمخطط زيادتها بإنشاء خطوط إنتاج ومنشآت وفق أحدث التقنيات العالمية لتصل طاقتها الإنتاجية العام المقبل لمليون سيارة سنويا.

وخلال الزيارة، اجتمع رئيس اقتصادية قناة السويس بالإدارة العليا للشركة لبحث آفاق التعاون مع شركة نيو في مجال صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها في ظل استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر التي أطلقتها الحكومة العام الماضي.

كما التقى وليد جمال الدين، بمسؤولي مجموعة شركات تشيتشانج المحدودة للتطوير Zheshang Development Group Co Ltd، ZSD، وهي من أكبر 100 شركة حكومية في الصين واحتلت المرتبة 69 في قائمة فورتشن تشاينا لأفضل 500 شركة.

وتعمل الشركة في مجال الخدمات اللوجستية وتكامل سلاسل التوريد للعملاء الصناعيين خاصة الصناعات المعدنية والطاقة المتجددة.

ومن جانبهم أبدى مسؤولو الشركة اهتمامهم بالتواجد في السوق المصرية، وضخ استثمارات داخل المنطقة الاقتصادية؛ حيث تهدف لتحقيق التكامل التعاوني الرقمي لخدمات التخزين والنقل وموارد المعالجة سواء للخامات أو المنتج النهائي للعديد من الصناعات.

وتمتلك الشركة أنظمة متقدمة لتزويد العملاء في سلسلة الصناعة باتصال شامل بالإنتاج والتسويق وإدارة المخزون والخدمات اللوجستية، وغيرها من خدمات الإدارة المتكاملة لسلاسل الإمداد وخدمات الشباك الواحد، وتلعب دورًا محوريًّا في خدمة الأنشطة الصناعية بجميع أنواعها.

من جانبه، صرح رئيس المنطقة الاقتصادية، بأن هذه الجولة تأتي استكمالًا للنجاحات التي أحرزتها المنطقة خلال الجولة الترويجية الأولى للصين، حيث قامت بتوقيع عدد من العقود لمشروعات صينية جديدة بالمنطقة الاقتصادية وعدد من خطابات النوايا لمشروعات مزمع إقامتها قريبا.

وأكد أن هذه الجولة تعد بمثابة تمهيد لفصل جديد من التعاون المثمر بين اقتصادية قناة السويس ومجتمع المال والأعمال في الصين، في ظل العلاقات الوثيقة بين البلدين.

كما أشار إلى التنوع الذي تشهده الجولة في الشركات التي تعمل في قطاعات صناعية مختلفة تستهدف الهيئة توطينها في مناطقها الصناعية التابعة، خاصة في ظل التطوير الكبير الذي تنجزه المنطقة.