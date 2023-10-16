بيتا ثيرم للمواسير البلاستيك تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية 66% بنهاية 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة المتحدة للصناعة والتجارة“بيتا ثيرم” المتخصصة فى صناعة المواسير البلاستيك زيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 66% بنهاية العام الجارى لتصل إلى 60 ألف طن سنويًا مقابل 36 ألف طن حاليًا.

قال أحمد شعلان، نائب مدير التصدير بالشركة، إن“بيتا ثيرم” تتواصل مع مستوردين فى عدد من الدول الأفريقية لفتح أسواق جديدة وبالتحديد فى غانا وكينيا لتفضيلهم منتجات الشركة.

أردف أن الشركة تصدر 80% من إجمالى إنتاج الشركة لـ7 دول بمنطقة الشرق الأوسط أبرزها العراق والجزائر والأردن ومن المستهدف الوصول بنسب التصدير إلى 100% بنهاية العام المقبل.

وتأسست شركة المتحدة للصناعة والتجارة عام 2008، وتمتلك مصنعًا بمنطقة بياض العرب الصناعية بمحافظة بنى سويف، متخصص فى إنتاج مواسير الصرف والمياة من مادة البولى بروبلين طبقاً لمواصفات ألمانية وأمريكية.

لفت إلى أن الشركة تحصل على المادة الخام اللازمة للتصنيع من مشتقات البترول، ويتم توريدها من خلال شركتين هم الشركة المصرية للبتروكيماويات وشركة تي آى سنمار للكيماويات إلا أن إنتاجهم لا يغطي 20% من احتياجات السوق المحلى.