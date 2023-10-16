بيتا ثيرم للمواسير البلاستيك تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية 66% بنهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة المتحدة للصناعة والتجارة“بيتا ثيرم” المتخصصة فى صناعة المواسير البلاستيك زيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 66% بنهاية العام الجارى لتصل إلى 60 ألف طن سنويًا مقابل 36 ألف طن حاليًا.
قال أحمد شعلان، نائب مدير التصدير بالشركة، إن“بيتا ثيرم” تتواصل مع مستوردين فى عدد من الدول الأفريقية لفتح أسواق جديدة وبالتحديد فى غانا وكينيا لتفضيلهم منتجات الشركة.
أردف أن الشركة تصدر 80% من إجمالى إنتاج الشركة لـ7 دول بمنطقة الشرق الأوسط أبرزها العراق والجزائر والأردن ومن المستهدف الوصول بنسب التصدير إلى 100% بنهاية العام المقبل.
وتأسست شركة المتحدة للصناعة والتجارة عام 2008، وتمتلك مصنعًا بمنطقة بياض العرب الصناعية بمحافظة بنى سويف، متخصص فى إنتاج مواسير الصرف والمياة من مادة البولى بروبلين طبقاً لمواصفات ألمانية وأمريكية.
لفت إلى أن الشركة تحصل على المادة الخام اللازمة للتصنيع من مشتقات البترول، ويتم توريدها من خلال شركتين هم الشركة المصرية للبتروكيماويات وشركة تي آى سنمار للكيماويات إلا أن إنتاجهم لا يغطي 20% من احتياجات السوق المحلى.
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