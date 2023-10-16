الأقصر تفتتح 23 مصنعًا فى ((البغدادى)) الربع الأول من العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تفتتح محافظة الأقصر 23 مصنعًا فى أنشطة صناعية متنوعة بمنطقة البغدادى الصناعية، وذلك خلال الربع الأول من العام المقبل.
قال مصطفى عبد الحليم مدير منطقة البغدادى، إن المصانع انتهت من أعمال الإنشاءات وتركيب الماكينات وفى مراحل التشغيل التجريبى الفترة الحالية لكن الافتتاح الرسمى وانتظام التشغيل مع بداية 2024.
أضاف لـ“البورصة” أن المدينة بها 33 مصنعًا تحت الإنشاء حاليًا بإجمالى استثمارات تصل إلى 1.5 مليار جنيه وتعمل فى أنشطة صناعية مختلفة أبرزها الأثاث المكتبى والموبيليا والأبواب والشبابيك، والصناعات المعدنية والأدوات الكهربائية ومواد بناء.
أوضح أن المنطقة طرحت 22 قطعة للاستثمار بمساحة 30 ألف متر خلال الشهور الماضية، وتستعد لتسليم المستثمرين الجدد فور صدور قرارات التخصيص من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أشار إلى أن إدارة المنطقة سلمت مستثمرين فى قطاع الصناعات الهندسية والغذائية ومواد البناء قطع أراضى بمساحات متفاوتة الشهر الماضى ومن المفترض أن تضخ الشركات استثمارات بقيمة 20 مليون جنيه.
ومنطقة البغدادى إحدى المناطق الصناعية الكبرى فى محافظة الأقصر، وتبلغ مساحتها 311 فدانًا.
كتب: أحمد غنيم
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