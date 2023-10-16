الأقصر تفتتح 23 مصنعًا فى ((البغدادى)) الربع الأول من العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تفتتح محافظة الأقصر 23 مصنعًا فى أنشطة صناعية متنوعة بمنطقة البغدادى الصناعية، وذلك خلال الربع الأول من العام المقبل.

قال مصطفى عبد الحليم مدير منطقة البغدادى، إن المصانع انتهت من أعمال الإنشاءات وتركيب الماكينات وفى مراحل التشغيل التجريبى الفترة الحالية لكن الافتتاح الرسمى وانتظام التشغيل مع بداية 2024.

أضاف لـ“البورصة” أن المدينة بها 33 مصنعًا تحت الإنشاء حاليًا بإجمالى استثمارات تصل إلى 1.5 مليار جنيه وتعمل فى أنشطة صناعية مختلفة أبرزها الأثاث المكتبى والموبيليا والأبواب والشبابيك، والصناعات المعدنية والأدوات الكهربائية ومواد بناء.

أوضح أن المنطقة طرحت 22 قطعة للاستثمار بمساحة 30 ألف متر خلال الشهور الماضية، وتستعد لتسليم المستثمرين الجدد فور صدور قرارات التخصيص من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

أشار إلى أن إدارة المنطقة سلمت مستثمرين فى قطاع الصناعات الهندسية والغذائية ومواد البناء قطع أراضى بمساحات متفاوتة الشهر الماضى ومن المفترض أن تضخ الشركات استثمارات بقيمة 20 مليون جنيه.

ومنطقة البغدادى إحدى المناطق الصناعية الكبرى فى محافظة الأقصر، وتبلغ مساحتها 311 فدانًا.

كتب: أحمد غنيم