محافظ بورسعيد يبحث مع وفد صناعي من الصين سبل التعاون

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان إن المحافظة تتمتع بمقومات ومميزات فريدة تؤهلها لجذب مختلف الاستثمارات، مشيرًا إلى مقومات المناطق الصناعية بجنوب وشرق وغرب بورسعيد.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم وفد صناعي من الصين؛ لبحث سبل التعاون بما يساهم في إقامة المشروعات الصناعية المتنوعة التي تدعم خطة التطور الصناعي ببورسعيد، وذلك بحضور محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار الغضبان إلى جهود وإنجازات الدولة على أرض المحافظة في كافة المجالات، لافتًا إلى الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة بالمحافظة خاصة شرق بورسعيد.
ولفت إلى موانئ المحافظة التي تسهل آجراءات وتداول البضائع بين بورسعيد وجميع الدول، بجانب مميزات الموقع الاستراتيجي والجغرافي لمدينة بورسعيد، بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية ببورسعيد والتي توفر أكثر من 42% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة.
من جانبه..استعرض الجانب الصيني مقترح المشروع الصناعي، فضلًا عن مقترحات المواقع والمساحات المطلوبة لإقامة المشروعات الصناعية بالتعاون بين المحافظة والجانب الصيني، والتي تدعم خطة الارتقاء بالقطاع الصناعي ويجعل بورسعيد في مصاف المدن الصناعية، كما قدم الوفد فيلما حول مقترح مشروع التعاون.
وعلى صعيد آخر، أكد محافظ بورسعيد استمرار إقامة مهرجان تحطيم الأسعار لبيع سلع الأرز وزيت الطعام و اللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك في ضوء اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين ومراقبة توافر السلع بالأسواق والسيطرة على الأسعار.
وأضاف أن المهرجان يقدم السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، مؤكدا أن المهرجان سيستمر لمدة شهرين خلال أكتوبر ونوفمبر، وذلك لمواجهة جشع التجار وضبط الأسعار.
أ ش أ
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