محافظ بورسعيد يبحث مع وفد صناعي من الصين سبل التعاون

MENAFN - Al-Borsa News) قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان إن المحافظة تتمتع بمقومات ومميزات فريدة تؤهلها لجذب مختلف الاستثمارات، مشيرًا إلى مقومات المناطق الصناعية بجنوب وشرق وغرب بورسعيد.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم وفد صناعي من الصين؛ لبحث سبل التعاون بما يساهم في إقامة المشروعات الصناعية المتنوعة التي تدعم خطة التطور الصناعي ببورسعيد، وذلك بحضور محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار الغضبان إلى جهود وإنجازات الدولة على أرض المحافظة في كافة المجالات، لافتًا إلى الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة بالمحافظة خاصة شرق بورسعيد.

ولفت إلى موانئ المحافظة التي تسهل آجراءات وتداول البضائع بين بورسعيد وجميع الدول، بجانب مميزات الموقع الاستراتيجي والجغرافي لمدينة بورسعيد، بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية ببورسعيد والتي توفر أكثر من 42% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة.

من جانبه..استعرض الجانب الصيني مقترح المشروع الصناعي، فضلًا عن مقترحات المواقع والمساحات المطلوبة لإقامة المشروعات الصناعية بالتعاون بين المحافظة والجانب الصيني، والتي تدعم خطة الارتقاء بالقطاع الصناعي ويجعل بورسعيد في مصاف المدن الصناعية، كما قدم الوفد فيلما حول مقترح مشروع التعاون.

وعلى صعيد آخر، أكد محافظ بورسعيد استمرار إقامة مهرجان تحطيم الأسعار لبيع سلع الأرز وزيت الطعام و اللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك في ضوء اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين ومراقبة توافر السلع بالأسواق والسيطرة على الأسعار.

وأضاف أن المهرجان يقدم السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، مؤكدا أن المهرجان سيستمر لمدة شهرين خلال أكتوبر ونوفمبر، وذلك لمواجهة جشع التجار وضبط الأسعار.





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