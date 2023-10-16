محافظ الإسكندرية يشارك فى إعادة الافتتاح الجزئى لـسيتى سنتر الإسكندرية

MENAFN - Al-Borsa News) شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم فى الافتتاح الجزئى لسيتى سنتر الإسكندرية بعد فترة من إعادة التهيئة الجزئية لمنطقة المطاعم والترفيه، وذلك بالتزامن مع مرور 25 عاما على تواجد مجموعة ماجد الفطيم داخل مصر.

وأكد محافظ الإسكندرية على تقديم كافة سبل الدعم لجميع المؤسسات الاستثمارية على أرض الإسكندرية وتذليل كافة العقبات التى تواجه أى مستثمر.

وقال إن“سيتى سنتر الإسكندرية” هو وجهة سياحية واقتصادية حيوية داخل محافظة الإسكندرية ويشمل مختلف عناصر الترفيه لجميع الزوار والعائلات.

وقال أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذى لشركة ماجد الفطيم القابضة:“تؤمن مجموعة ماجد الفطيم بدورها الفعال فى دعم وتعزيز الاقتصاد المصرى بجانب خلق فرص عمل وإتاحة الفرصة لمئات العلامات التجارية والمشروعات الناشئة على التواجد والنمو، فمنذ اليوم الأول لإنشاء هذا الصرح التجارى الترفيهى فى عام 2003، تم تطوير سيتى سنتر الإسكندرية عدة مرات، واليوم نحتفل بإعادة افتتاحه بعد تجديدات بقيمة استثمارية بلغت نحو 311 مليون جنيه وبنسبة إشغال وصلت 100%”.

وأضاف:“سنقوم بمرحلة توسعية رابعة قريبا وذلك فى إطار حرص الشركة على أن يكون المشروع وجهة مميزة تلبى احتياجات واهتمامات جميع الزوار”.

وأكد أن“ماجد الفطيم” تتطلع إلى المزيد من التطور والاستثمار فى السوق المصرى الواعد وبالأخص فى محافظة الإسكندرية التى تعد محافظة سياحية واقتصادية مهمة