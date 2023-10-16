محافظ الإسكندرية يشارك فى إعادة الافتتاح الجزئى لـسيتى سنتر الإسكندرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم فى الافتتاح الجزئى لسيتى سنتر الإسكندرية بعد فترة من إعادة التهيئة الجزئية لمنطقة المطاعم والترفيه، وذلك بالتزامن مع مرور 25 عاما على تواجد مجموعة ماجد الفطيم داخل مصر.
وأكد محافظ الإسكندرية على تقديم كافة سبل الدعم لجميع المؤسسات الاستثمارية على أرض الإسكندرية وتذليل كافة العقبات التى تواجه أى مستثمر.
وقال إن“سيتى سنتر الإسكندرية” هو وجهة سياحية واقتصادية حيوية داخل محافظة الإسكندرية ويشمل مختلف عناصر الترفيه لجميع الزوار والعائلات.
وقال أحمد جلال إسماعيل الرئيس التنفيذى لشركة ماجد الفطيم القابضة:“تؤمن مجموعة ماجد الفطيم بدورها الفعال فى دعم وتعزيز الاقتصاد المصرى بجانب خلق فرص عمل وإتاحة الفرصة لمئات العلامات التجارية والمشروعات الناشئة على التواجد والنمو، فمنذ اليوم الأول لإنشاء هذا الصرح التجارى الترفيهى فى عام 2003، تم تطوير سيتى سنتر الإسكندرية عدة مرات، واليوم نحتفل بإعادة افتتاحه بعد تجديدات بقيمة استثمارية بلغت نحو 311 مليون جنيه وبنسبة إشغال وصلت 100%”.
وأضاف:“سنقوم بمرحلة توسعية رابعة قريبا وذلك فى إطار حرص الشركة على أن يكون المشروع وجهة مميزة تلبى احتياجات واهتمامات جميع الزوار”.
وأكد أن“ماجد الفطيم” تتطلع إلى المزيد من التطور والاستثمار فى السوق المصرى الواعد وبالأخص فى محافظة الإسكندرية التى تعد محافظة سياحية واقتصادية مهمة
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