((ساينتفك إيجيبت)) للكيماويات تضيف خط إنتاج للأسمدة العضوية بـ500 ألف جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة ساينتفك إيجيبت للكيماويات، إضافة خط إنتاج للأسمدة العضوية باستثمارات تصل إلى 500 ألف جنيه وذلك بغرض استبدال المبيدات و السماد الكيماوى بآخر عضوى للحد من الآثار السلبية للتربة والحفاظ على البيئة.
قال حسام الدين محمد، مدير المبيعات بالشركة، إن أبرز المنتجات التى تعمل الشركة على استبدالها هى منتج الأوكساميل الذى يتسبب فى تدمير التربة على المدى البعيد، لذلك تسعى الشركة إلى تصنيع منتج حيوى بدون أى أثار جانبية على النباتات و الحصول على مزروعات صحية.
نوه إلى أنه من المرتقب طرح المنتج الجديد بالأسواق مارس 2024، ليكون البداية فى تصنيع العديد من الأسمدة العضوية الصديقة للبيئة و التى تدرس الشركة خطة تصنيعها الفترة الحالية.
أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تخطط للتعاقد مع وكلاء لها فى دولتى السعودية والإمارات للتصنيع فى مصانع خارجية نظرًا لارتفاع تكاليف التصنيع فى مصر.
وتصنع شركة ساينتفك ايجيبت أكثر من 74 منتجا من السماد و المبيدات الحشرية والفطرية، وتوزع الشركة منتجاتها فى جميع أنحاء الجمهورية.
كتبت _ فرح رجب
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