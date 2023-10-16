((ساينتفك إيجيبت)) للكيماويات تضيف خط إنتاج للأسمدة العضوية بـ500 ألف جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة ساينتفك إيجيبت للكيماويات، إضافة خط إنتاج للأسمدة العضوية باستثمارات تصل إلى 500 ألف جنيه وذلك بغرض استبدال المبيدات و السماد الكيماوى بآخر عضوى للحد من الآثار السلبية للتربة والحفاظ على البيئة.

قال حسام الدين محمد، مدير المبيعات بالشركة، إن أبرز المنتجات التى تعمل الشركة على استبدالها هى منتج الأوكساميل الذى يتسبب فى تدمير التربة على المدى البعيد، لذلك تسعى الشركة إلى تصنيع منتج حيوى بدون أى أثار جانبية على النباتات و الحصول على مزروعات صحية.

نوه إلى أنه من المرتقب طرح المنتج الجديد بالأسواق مارس 2024، ليكون البداية فى تصنيع العديد من الأسمدة العضوية الصديقة للبيئة و التى تدرس الشركة خطة تصنيعها الفترة الحالية.

أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة تخطط للتعاقد مع وكلاء لها فى دولتى السعودية والإمارات للتصنيع فى مصانع خارجية نظرًا لارتفاع تكاليف التصنيع فى مصر.

وتصنع شركة ساينتفك ايجيبت أكثر من 74 منتجا من السماد و المبيدات الحشرية والفطرية، وتوزع الشركة منتجاتها فى جميع أنحاء الجمهورية.





كتبت _ فرح رجب