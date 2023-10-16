تطوير التجارة يناقش سبل دمج الشركات المصرية فى سلاسل الإمداد العالمية

MENAFN - Al-Borsa News) طقام مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع المجلس التصديرى لمواد البناء والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، بإطلاق الحدث الأول عن سبل ربط المشاريع المصرية مع الممثلين الدوليين لفرص التعاون تحت عنوان“دمج الشركات المصرية فى سلاسل الإمداد العالمية”.

جاء ذلك بحضور مُمثلين من وزارتى التعاون الدولى والتجارة والصناعة، والمجلس الأعلى للصادرات، ومركز تحديث الصناعة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، وشركة مصر للاستثمار وتطوير الصادرات، ومبادرة ابدأ، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات أعضاء المجلس التصديرى لمواد البناء، والصناعات الكيماوية.

وقال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر، إن هذا الحدث يسلط الضوء ليس فقط على جودة المنتجات المصرية ولكنه يوفر الفرصة أيضاً للشركات المصرية للتعرف على متطلبات شركة سيكا أمريكا.

وقال أنطونى أدامو نائب مدير شركة سيكا أمريكا لقطاع المشتريات، إن شركة سيكا أمريكا تستهدف استيراد منتجات من الموردين المصريين بقيمة قد تتجاوز 100 مليون دولار فى قطاعى الصناعات الكيماوية ومواد البناء بشرط أن يكون لهؤلاء الموردين القدرة على تلبية الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالشركة.

وأضاف:“طبيعة القطاع المصرى المتطور توفر فرصا استراتيجية لتحسين المصادر والتى تتوافق تماماً مع التزامنا بتحقيق القيمة والاستدامة فى سلاسل الإمداد الخاصة بنا”.

واختتمت فعاليات اليوم بمناقشة وجلسة حوارية على الفرص والتحديات وأفضل الممارسات لتلبية متطلبات الشركات الدولية لتسهيل الحوار المفتوح حول المواضيع ذات الصلة بالتعاون ونمو الصناعة والتى شارك فيها أصحاب الشركات المصرية، ورؤساء المجالس التصديرية ومُمثلى شركة سيكا أمريكا.

وقال المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إننا نسعى دائما لإيجاد الفرص المميزة للشركات أعضاء المجلس للتصدير إلى أسواق جديدة وإثبات قدرة المنتج المصرى على التنافس فى الأسواق الكبرى.

وأوضح أبو المكارم، أن التعاون فى مثل تلك المؤتمرات يعزز من فتح أسواق جديدة للشركات والمنتجات المصرية بشكل عام وأن التعاون مع شركة سيكا أمريكا بشكل خاص وبفروعها المختلفة حول العالم يدعم الحركة الاقتصادية العالمية حيث بلغت إجمالى صادرات القطاع لأمريكا عام 2022 ما قيمته 615.41 مليون دولار بنسبة نمو 24% عن عام 2021.

كما بلغت صادرات القطاعات المستهدف استيرادها من شركة سيكا ما قيمته 152 مليون دولار عام 2022 مُحققة نسبة نمو بلغ 7% عن عام 2021 لتمثل بذلك نسبة 48% من إجمالى صادرات القطاع إلى أمريكا.

وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن قطاع مواد البناء من أهم القطاعات التى تصدر للخارج، ففى عام 2022 بلغ إجمالى التصدير للقطاع حوالى 6.981 مليار دولار ويمثل هذا حوالى 20% من إجمالى التصدير للقطاعات غير البترولية.