تطوير التجارة يناقش سبل دمج الشركات المصرية فى سلاسل الإمداد العالمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طقام مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع المجلس التصديرى لمواد البناء والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، بإطلاق الحدث الأول عن سبل ربط المشاريع المصرية مع الممثلين الدوليين لفرص التعاون تحت عنوان“دمج الشركات المصرية فى سلاسل الإمداد العالمية”.
جاء ذلك بحضور مُمثلين من وزارتى التعاون الدولى والتجارة والصناعة، والمجلس الأعلى للصادرات، ومركز تحديث الصناعة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، وشركة مصر للاستثمار وتطوير الصادرات، ومبادرة ابدأ، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات أعضاء المجلس التصديرى لمواد البناء، والصناعات الكيماوية.
وقال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر، إن هذا الحدث يسلط الضوء ليس فقط على جودة المنتجات المصرية ولكنه يوفر الفرصة أيضاً للشركات المصرية للتعرف على متطلبات شركة سيكا أمريكا.
وقال أنطونى أدامو نائب مدير شركة سيكا أمريكا لقطاع المشتريات، إن شركة سيكا أمريكا تستهدف استيراد منتجات من الموردين المصريين بقيمة قد تتجاوز 100 مليون دولار فى قطاعى الصناعات الكيماوية ومواد البناء بشرط أن يكون لهؤلاء الموردين القدرة على تلبية الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالشركة.
وأضاف:“طبيعة القطاع المصرى المتطور توفر فرصا استراتيجية لتحسين المصادر والتى تتوافق تماماً مع التزامنا بتحقيق القيمة والاستدامة فى سلاسل الإمداد الخاصة بنا”.
واختتمت فعاليات اليوم بمناقشة وجلسة حوارية على الفرص والتحديات وأفضل الممارسات لتلبية متطلبات الشركات الدولية لتسهيل الحوار المفتوح حول المواضيع ذات الصلة بالتعاون ونمو الصناعة والتى شارك فيها أصحاب الشركات المصرية، ورؤساء المجالس التصديرية ومُمثلى شركة سيكا أمريكا.
وقال المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إننا نسعى دائما لإيجاد الفرص المميزة للشركات أعضاء المجلس للتصدير إلى أسواق جديدة وإثبات قدرة المنتج المصرى على التنافس فى الأسواق الكبرى.
وأوضح أبو المكارم، أن التعاون فى مثل تلك المؤتمرات يعزز من فتح أسواق جديدة للشركات والمنتجات المصرية بشكل عام وأن التعاون مع شركة سيكا أمريكا بشكل خاص وبفروعها المختلفة حول العالم يدعم الحركة الاقتصادية العالمية حيث بلغت إجمالى صادرات القطاع لأمريكا عام 2022 ما قيمته 615.41 مليون دولار بنسبة نمو 24% عن عام 2021.
كما بلغت صادرات القطاعات المستهدف استيرادها من شركة سيكا ما قيمته 152 مليون دولار عام 2022 مُحققة نسبة نمو بلغ 7% عن عام 2021 لتمثل بذلك نسبة 48% من إجمالى صادرات القطاع إلى أمريكا.
وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن قطاع مواد البناء من أهم القطاعات التى تصدر للخارج، ففى عام 2022 بلغ إجمالى التصدير للقطاع حوالى 6.981 مليار دولار ويمثل هذا حوالى 20% من إجمالى التصدير للقطاعات غير البترولية.
MENAFN16102023000202011048ID1107252052
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.