طنطا موتورز تستهدف التوسع فى توطين صناعة الآلات الزراعية

(MENAFN
- Al-Borsa News) خالد: نصدر منتجاتنا إلى 30 دولة تحت العلامة التجارية“صنع فى مصر”
تستهدف شركة طنطا موتورز للمعدات والآلات الزراعية، التوسع فى توطين صناعة الآلات خلال الفترة المقبلة وذلك بعد عرقلة العملية الاستيرادية، بجانب التوسع فى منافذ البيع وخدمة ما بعد البيع.
قال المهندس محمد خالد، مدير المبيعات“نستهدف زيادة نسبة المكون المحلى فى العديد من المعدات والآلات التى تستوردها خلال الفترة المقبلة”.
أوضح، أن الشركة تغطى كافة المعدات والآلات الزراعية بداية من عمليات التجهيز والزراعة، وحتى الحصاد، وذلك بدعم من التصنيع المحلى لبعض المعدات والأخرى من خلال توكيلات وبراندات عالمية، كما تقدم للعميل خدمة ما بعد البيع داخل كافة محافظات مصر.
أضاف لـ”البورصة”، أن طنطا موتورز تمتلك مصنعا بطريق طنطا المحلة وينتج المعدات والآلات الزراعية الجاهزة للتصدير، ومصنع أخر على طريق إسكندرية الزراعى لتصنيع المقطورات وغيرها من المعدات للسوق المحلى.
لفت إلى أن الشركة كانت تستورد العديد من المنتجات حتى تحولت فى تصنيع وتوطين جزء منها، مثل ماكينة“ديجر” لحصاد البطاطس والتى تصدرها لبعض الدول الرائدة فى زراعة وإنتاج البطاطس بعدما كانت تستوردها من أوروبا ويعتمد عليها السوق المحلى حتى تحولت العديد من المزارع لشراء المنتج والاستغناء عن المستورد، كما تصدر مقطورة تحميل بنجر السكر التى تستخدمها المزارع أثناء الحصاد.
كشف أن الشركة تصنع أكثر من 100 آلة ومعدة زراعية كانت تستوردها وتم نقل التكنولجيا الخاصة بها إلى مصر، وبدأت فى تصنيعها وتصديرها للعديد من الدول، وتنحصر المعدات والآلات بين ما يفيد المزارع فى المساحات الصغيرة التى تصل إلى 10 أفدنة، والمساحات الكبيرة التى تتخطى الألف فدان مثل شرق العوينات وغيرها.
أضاف، أن الشركة تستهدف سلسلة جديدة من المعدات المستوردة، للبدء فى تصنيعها محليا خلال الفترة المقبلة.
لفت إلى أن فرنسا من أبرز الدول التى تستورد منها الشركة الجرارات الزراعية، بينما هولندا فى مجال معدات البطاطس، حيث لا تلتزم مع دولة معينة فى استيراد معداتها ولكن تبحث عن جودة المنتج قبل المنشأ.
قال إن الشركة تصدر منتجاتها إلى 30 دولة ما بين إفريقية وعربية تحت مسمى العلامة التجارية طنطا موتورز“صنع فى مصر”، بينما تصدر منتجات بيضاء دون دهانات إلى 3 دول فى السوق الأوروبى دون وضع المنشأ.
أوضح أن الشركة لديها منفذا بيع فى طنطا، ومنفذ فى القاهرة، وآخر فى أسيوط، وتنشئ حاليا مقر فى شرق العوينات حيث تستهدف الشركة التوسع فى مناطق استصلاح الأراضى الزراعية الجديدة.
أشار إلى أن عرقلة العملية الاستيرادية على مدار أكثر من عام ونصف، دفعت الشركة لتصنيع ما يمكن محليا وبنسبة مكون تزيد عن 60% فى بعض المعدات والآلات، وذلك تماشيا مع اتجاه الحكومة فى توطين الصناعة وتخفيف الضغط على السيولة الدولارية.
تأسست شركة طنطا موتورز عام 1950، وبدأت نشاطها باستيراد المعدات والآلات الزراعية حتى اتجهت فى توطين ما يمكن صناعته منها مؤخرا.
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