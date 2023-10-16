طنطا موتورز تستهدف التوسع فى توطين صناعة الآلات الزراعية

تستهدف شركة طنطا موتورز للمعدات والآلات الزراعية، التوسع فى توطين صناعة الآلات خلال الفترة المقبلة وذلك بعد عرقلة العملية الاستيرادية، بجانب التوسع فى منافذ البيع وخدمة ما بعد البيع.

قال المهندس محمد خالد، مدير المبيعات“نستهدف زيادة نسبة المكون المحلى فى العديد من المعدات والآلات التى تستوردها خلال الفترة المقبلة”.

أوضح، أن الشركة تغطى كافة المعدات والآلات الزراعية بداية من عمليات التجهيز والزراعة، وحتى الحصاد، وذلك بدعم من التصنيع المحلى لبعض المعدات والأخرى من خلال توكيلات وبراندات عالمية، كما تقدم للعميل خدمة ما بعد البيع داخل كافة محافظات مصر.

أضاف لـ”البورصة”، أن طنطا موتورز تمتلك مصنعا بطريق طنطا المحلة وينتج المعدات والآلات الزراعية الجاهزة للتصدير، ومصنع أخر على طريق إسكندرية الزراعى لتصنيع المقطورات وغيرها من المعدات للسوق المحلى.

لفت إلى أن الشركة كانت تستورد العديد من المنتجات حتى تحولت فى تصنيع وتوطين جزء منها، مثل ماكينة“ديجر” لحصاد البطاطس والتى تصدرها لبعض الدول الرائدة فى زراعة وإنتاج البطاطس بعدما كانت تستوردها من أوروبا ويعتمد عليها السوق المحلى حتى تحولت العديد من المزارع لشراء المنتج والاستغناء عن المستورد، كما تصدر مقطورة تحميل بنجر السكر التى تستخدمها المزارع أثناء الحصاد.

كشف أن الشركة تصنع أكثر من 100 آلة ومعدة زراعية كانت تستوردها وتم نقل التكنولجيا الخاصة بها إلى مصر، وبدأت فى تصنيعها وتصديرها للعديد من الدول، وتنحصر المعدات والآلات بين ما يفيد المزارع فى المساحات الصغيرة التى تصل إلى 10 أفدنة، والمساحات الكبيرة التى تتخطى الألف فدان مثل شرق العوينات وغيرها.

أضاف، أن الشركة تستهدف سلسلة جديدة من المعدات المستوردة، للبدء فى تصنيعها محليا خلال الفترة المقبلة.

لفت إلى أن فرنسا من أبرز الدول التى تستورد منها الشركة الجرارات الزراعية، بينما هولندا فى مجال معدات البطاطس، حيث لا تلتزم مع دولة معينة فى استيراد معداتها ولكن تبحث عن جودة المنتج قبل المنشأ.

قال إن الشركة تصدر منتجاتها إلى 30 دولة ما بين إفريقية وعربية تحت مسمى العلامة التجارية طنطا موتورز“صنع فى مصر”، بينما تصدر منتجات بيضاء دون دهانات إلى 3 دول فى السوق الأوروبى دون وضع المنشأ.

أوضح أن الشركة لديها منفذا بيع فى طنطا، ومنفذ فى القاهرة، وآخر فى أسيوط، وتنشئ حاليا مقر فى شرق العوينات حيث تستهدف الشركة التوسع فى مناطق استصلاح الأراضى الزراعية الجديدة.

أشار إلى أن عرقلة العملية الاستيرادية على مدار أكثر من عام ونصف، دفعت الشركة لتصنيع ما يمكن محليا وبنسبة مكون تزيد عن 60% فى بعض المعدات والآلات، وذلك تماشيا مع اتجاه الحكومة فى توطين الصناعة وتخفيف الضغط على السيولة الدولارية.

تأسست شركة طنطا موتورز عام 1950، وبدأت نشاطها باستيراد المعدات والآلات الزراعية حتى اتجهت فى توطين ما يمكن صناعته منها مؤخرا.