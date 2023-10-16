الريف المصرى: إنفاق 4.2 مليار جنيه على البنية التحتية بـالـ1.5 مليون فدان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، إنتهاء الشركة من شق وتمهيد وإعادة تأهيل 2400 كيلو متر طولى طرق ومدقات، فى مختلف أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
أضاف أن ذلك يأتى بناء على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات فى مختلف أراضى الريف المصرى الجديد.
وأوضح عبد الوهاب، اليوم الإثنين، قيام الشركة بمضاعفة الأهمية وإعطاء الأولوية لأعمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمختلف أراضى المشروع قبل طرحها على صغار المزارعين أو المستثمرين، وذلك من منطلق الرغبة فى سرعة تنمية الأراضى التى تقع تحت ولاية الشركة، والتيسير على المنتفعين.
وأشار إلى قيام شركة تنمية الريف المصرى الجديد، حتى الآن، بإنفاق ورصد ما يزيد على 4.2 مليار جنيه، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية فى مختلف مناطق مشروع الـ 1.5 مليون فدان، بما يشمل حفر الآبار ومد شبكات الرى المحورى والرى بالتنقيط لبعض المناطق، وأعمال رصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات بجميع مناطق الشركة.
ولفت إلى قيام الشركة حالياً بتكثيف جهودها لإقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة فى مختلف المواقع التابعة للشركة، تضاف إلى تلك القائمة بالفعل فى كلٍ من المغرة وغرب غرب المنيا، هذا بالإضافة إلى انتهاء الشركة من إقامة نقاط للشرطة ومراكز لطب الأسرة بأراضى المشروع فى المغرة ومنطقة سهل المنيا الغربى، فضلاً عن عددٍ من محطات تحلية مياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع، تقدم المياه للمنتفعين.
كما لفت اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أن الأشهر القليلة الماضية شهدت قيام شركة تنمية الريف المصرى الجديد بتوقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع مجموعة من الشركات الوطنية، وكذلك مع العديد من كبرى الشركات الدولية العاملة فى مجال البناء والتشييد وأبحاث معالجة وتحلية المياه وتوليد الطاقة المتجددة واللوجستيات، بهدف تقديم أفضل خدمات ممكنة للمنتفعين، ودفع عجلة التعمير والتنمية المستدامة لجميع أراضى الريف المصرى الجديد والمشروع القومى المليون ونصف المليون فدان.
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