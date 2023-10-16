الريف المصرى: إنفاق 4.2 مليار جنيه على البنية التحتية بـالـ1.5 مليون فدان

MENAFN - Al-Borsa News) أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، إنتهاء الشركة من شق وتمهيد وإعادة تأهيل 2400 كيلو متر طولى طرق ومدقات، فى مختلف أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

أضاف أن ذلك يأتى بناء على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات فى مختلف أراضى الريف المصرى الجديد.

وأوضح عبد الوهاب، اليوم الإثنين، قيام الشركة بمضاعفة الأهمية وإعطاء الأولوية لأعمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمختلف أراضى المشروع قبل طرحها على صغار المزارعين أو المستثمرين، وذلك من منطلق الرغبة فى سرعة تنمية الأراضى التى تقع تحت ولاية الشركة، والتيسير على المنتفعين.

وأشار إلى قيام شركة تنمية الريف المصرى الجديد، حتى الآن، بإنفاق ورصد ما يزيد على 4.2 مليار جنيه، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية فى مختلف مناطق مشروع الـ 1.5 مليون فدان، بما يشمل حفر الآبار ومد شبكات الرى المحورى والرى بالتنقيط لبعض المناطق، وأعمال رصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات بجميع مناطق الشركة.

ولفت إلى قيام الشركة حالياً بتكثيف جهودها لإقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة فى مختلف المواقع التابعة للشركة، تضاف إلى تلك القائمة بالفعل فى كلٍ من المغرة وغرب غرب المنيا، هذا بالإضافة إلى انتهاء الشركة من إقامة نقاط للشرطة ومراكز لطب الأسرة بأراضى المشروع فى المغرة ومنطقة سهل المنيا الغربى، فضلاً عن عددٍ من محطات تحلية مياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع، تقدم المياه للمنتفعين.

كما لفت اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أن الأشهر القليلة الماضية شهدت قيام شركة تنمية الريف المصرى الجديد بتوقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع مجموعة من الشركات الوطنية، وكذلك مع العديد من كبرى الشركات الدولية العاملة فى مجال البناء والتشييد وأبحاث معالجة وتحلية المياه وتوليد الطاقة المتجددة واللوجستيات، بهدف تقديم أفضل خدمات ممكنة للمنتفعين، ودفع عجلة التعمير والتنمية المستدامة لجميع أراضى الريف المصرى الجديد والمشروع القومى المليون ونصف المليون فدان.