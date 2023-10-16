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وزير الاتصالات يفتتح أول فرع من مكاتب بريد Drive Thru

10/16/2023 11:05:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، مكتب بريد“drive Thru” مدينة نصر، الذي يعد أول فرع من الجيل الجديد لمكاتب البريد“الخدمة من داخل السيارة drive Thru”.

وتم تجهيز مكتب البريد وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية، ويتيح للمواطنين الحصول على خدمات مصر الرقمية والخدمات الحكومية والمالية والبريدية المتكاملة بسهولة وهم بسياراتهم دون الحاجة إلى مغادرتها.

وقال وزير الاتصالات، إنه يتم تنفيذ خطة للتوسع فى منافذ البريد بكافة أنحاء الجمهورية، والتي تصل إلى حوالى 4500 مكتب بريد.

وأوضح أن خطة التوسع تضمنت استحداث مكاتب البريد المتنقلة، واستحداث مكاتب البريد الخفيفة على شكل الأكشاك البريدية، فضلاً عن استحداث نوع أخر جديد وهو المكاتب التي تتيح دخول مكتب البريد بالسيارة“drive Thru” حيث توجد خطة لنشر هذا النوع من المكاتب فى باقى مناطق القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات.

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