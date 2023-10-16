وزير الاتصالات يفتتح أول فرع من مكاتب بريد Drive Thru

(MENAFN
- Al-Borsa News)
افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، مكتب بريد“drive Thru” مدينة نصر، الذي يعد أول فرع من الجيل الجديد لمكاتب البريد“الخدمة من داخل السيارة drive Thru”.
وتم تجهيز مكتب البريد وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية، ويتيح للمواطنين الحصول على خدمات مصر الرقمية والخدمات الحكومية والمالية والبريدية المتكاملة بسهولة وهم بسياراتهم دون الحاجة إلى مغادرتها.
وقال وزير الاتصالات، إنه يتم تنفيذ خطة للتوسع فى منافذ البريد بكافة أنحاء الجمهورية، والتي تصل إلى حوالى 4500 مكتب بريد.
وأوضح أن خطة التوسع تضمنت استحداث مكاتب البريد المتنقلة، واستحداث مكاتب البريد الخفيفة على شكل الأكشاك البريدية، فضلاً عن استحداث نوع أخر جديد وهو المكاتب التي تتيح دخول مكتب البريد بالسيارة“drive Thru” حيث توجد خطة لنشر هذا النوع من المكاتب فى باقى مناطق القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات.
MENAFN16102023000202011048ID1107252049
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.