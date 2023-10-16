مدبولي يشهد توقيع اتفاق إطاري بشأن تطوير مطار الغردقة الدولي مع الجانب الصيني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين ، مراسم توقيع اتفاق إطاري بين الشركة المصرية للمطارات والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة – مصر ؛ بشأن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي ؛ وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي المُقرر انطلاقها غدًا الثلاثاء.
وشهد توقيع الاتفاق الإطاري أيضا وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي بحضور تشينج زنج رئيس مجلس إدارة شركة CSCEC الصينية فيما وقع الاتفاق كل من اللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وتشانغ ويتساي، ممثل الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة.
ويستهدف الاتفاق الإطاري تطوير مطار الغردقة الدولي بغرض إنشاء مطار محوري دولي لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة في المنطقة ، وكذا لتنمية قطاع السياحة والطيران في مصر.
كما يستهدف إنشاء مبني ركاب جديد يستوعب حجم الركاب المقترح بالإضافة إلى أعمال التطوير المقترحة في مباني الركاب ۱ و۲، وربط جميع المباني بنقل ركاب متحضر ومستدام، وكذا العديد من الأعمال التي تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل.
ومن جهته .. أعرب ممثل الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة عن رغبته في التعاون مع الشركات المصرية في إطار مبادرة الحزام والطريق.
جديرُ بالذكر أن الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة تُصنَف رقم 13 في تصنيف جلوبال فورشن 500 على العالم، كما صُنفت رقم 1 في العالم بين أكبر 250 شركة مقاولات عالمية في تصنيف ENR بتاريخ 5 أكتوبر 2023.
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