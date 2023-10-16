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مدبولي يشهد توقيع اتفاق إطاري بشأن تطوير مطار الغردقة الدولي مع الجانب الصيني

10/16/2023 11:05:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين ، مراسم توقيع اتفاق إطاري بين الشركة المصرية للمطارات والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة – مصر ؛ بشأن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي ؛ وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي المُقرر انطلاقها غدًا الثلاثاء.

وشهد توقيع الاتفاق الإطاري أيضا وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي بحضور تشينج زنج رئيس مجلس إدارة شركة CSCEC الصينية فيما وقع الاتفاق كل من اللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وتشانغ ويتساي، ممثل الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة.

ويستهدف الاتفاق الإطاري تطوير مطار الغردقة الدولي بغرض إنشاء مطار محوري دولي لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة في المنطقة ، وكذا لتنمية قطاع السياحة والطيران في مصر.

كما يستهدف إنشاء مبني ركاب جديد يستوعب حجم الركاب المقترح بالإضافة إلى أعمال التطوير المقترحة في مباني الركاب ۱ و۲، وربط جميع المباني بنقل ركاب متحضر ومستدام، وكذا العديد من الأعمال التي تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل.

ومن جهته .. أعرب ممثل الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة عن رغبته في التعاون مع الشركات المصرية في إطار مبادرة الحزام والطريق.

جديرُ بالذكر أن الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة تُصنَف رقم 13 في تصنيف جلوبال فورشن 500 على العالم، كما صُنفت رقم 1 في العالم بين أكبر 250 شركة مقاولات عالمية في تصنيف ENR بتاريخ 5 أكتوبر 2023.

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