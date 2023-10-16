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رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق إطاري حول تشييد هنجر 9000 بمطار القاهرة الدولي

10/16/2023 11:05:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق إطاري بين الشركة القابضة لمصر للطيران والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة؛ بشأن مشروع تشييد هنجر 9000 بمطار القاهرة الدولي، وذلك على هامش حضور فعاليات الدورة الثالثة لـ” منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي”، نيابةُ عن الرئيس.

وشهد توقيع الاتفاق الإطاري الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بحضور جانغ شيويه شيوان، رئيس مجلس ادارة مجموعة CSCEC الصينية.

ووقع الاتفاق كل من المهندس يحيى زكريا، ممثل الشركة القابضة لمصر للطيران، وتشانغ ويتساي، ممثل الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة. ويستهدف ذلك الاتفاق الإطاري تشييد هنجر 9000 بمطار القاهرة الدولي، في إطار ما تمتلكه الشركة الصينية من خبرات.

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