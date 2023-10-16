رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق إطاري حول تشييد هنجر 9000 بمطار القاهرة الدولي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق إطاري بين الشركة القابضة لمصر للطيران والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة؛ بشأن مشروع تشييد هنجر 9000 بمطار القاهرة الدولي، وذلك على هامش حضور فعاليات الدورة الثالثة لـ” منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي”، نيابةُ عن الرئيس.
وشهد توقيع الاتفاق الإطاري الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بحضور جانغ شيويه شيوان، رئيس مجلس ادارة مجموعة CSCEC الصينية.
ووقع الاتفاق كل من المهندس يحيى زكريا، ممثل الشركة القابضة لمصر للطيران، وتشانغ ويتساي، ممثل الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة. ويستهدف ذلك الاتفاق الإطاري تشييد هنجر 9000 بمطار القاهرة الدولي، في إطار ما تمتلكه الشركة الصينية من خبرات.
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