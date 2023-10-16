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مدبولى يشهد توقيع اتفاق إطاري لتطوير مطار القاهرة الدولي

10/16/2023 11:05:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق إطاري بين شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة – مصر؛ بشأن مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لـ” منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي”، والتى يحضرها رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وشهد توقيع الاتفاق الإطاري الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بحضور جانغ شيويه شيوان، رئيس مجلس ادارة مجموعة CSCEC الصينية.

ووقع الاتفاق كل من اللواء أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات -وذلك نيابةً عن مجدي إسحاق، ممثل شركة ميناء القاهرة الجوي- وتشانغ ويتساي، ممثل الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة.

ويستهدف ذلك الاتفاق الإطاري تطوير مطار القاهرة الدولي بغرض إنشاء مطار محوري دولي؛ لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة في المنطقة وكذلك تنمية قطاع السياحة والطيران في مصر, ويهدف ذلك المشروع لتنفيذ الكثير من الأعمال التي تنعكس على مسار التنمية المستدامة وتُحقق متطلباتها في المستقبل.

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