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ريدكون للمراكز التجارية تغير علامتها التجارية إلى ريدكون بروبرتيز - جريدة البورصة

10/16/2023 11:05:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت مجموعة شركات ريدكون عن تغيير العلامة التجارية لشركتها المتخصصة فى التطوير العقارى لتصبح“ريدكون بروبرتيز” بدلاً من“ريدكون للمراكز التجارية والإدارية”.

ويهدف هذا التغيير لتوسيع نطاق أعمال الشركة لتضم كافة فئات المشروعات العقارية وتعزيز مكانتها الاستراتيجية فى إنشاء المجتمعات المستدامة فى قطاع التطوير العقارى.

وقال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة“ريدكون بروبرتيز”، إن التوسع فى نطاق أعمال الشركة وتغيير العلامة التجارية، يعد انطلاقة جديدة للشركة للنمو فى مجال التطوير العقارى، استكمالاً للنجاح الذى حققته فى إنشاء المراكز الإدارية والتجارية، وسعياً لتطوير المزيد من المشروعات المبتكرة والمستدامة.

وأكد أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن تغيير العلامة التجارية للشركة سيلحقه مشروعات جديدة باستثمارات ضخمة، حيث تخطط الشركة لزيادة محفظة أراضيها بمواقع متميزة، لتكرار النجاح الذى حققته الشركة حالياً فى مشروعها الأول“جولدن جيت”.

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