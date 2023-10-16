ريدكون للمراكز التجارية تغير علامتها التجارية إلى ريدكون بروبرتيز - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مجموعة شركات ريدكون عن تغيير العلامة التجارية لشركتها المتخصصة فى التطوير العقارى لتصبح“ريدكون بروبرتيز” بدلاً من“ريدكون للمراكز التجارية والإدارية”.
ويهدف هذا التغيير لتوسيع نطاق أعمال الشركة لتضم كافة فئات المشروعات العقارية وتعزيز مكانتها الاستراتيجية فى إنشاء المجتمعات المستدامة فى قطاع التطوير العقارى.
وقال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة“ريدكون بروبرتيز”، إن التوسع فى نطاق أعمال الشركة وتغيير العلامة التجارية، يعد انطلاقة جديدة للشركة للنمو فى مجال التطوير العقارى، استكمالاً للنجاح الذى حققته فى إنشاء المراكز الإدارية والتجارية، وسعياً لتطوير المزيد من المشروعات المبتكرة والمستدامة.
وأكد أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن تغيير العلامة التجارية للشركة سيلحقه مشروعات جديدة باستثمارات ضخمة، حيث تخطط الشركة لزيادة محفظة أراضيها بمواقع متميزة، لتكرار النجاح الذى حققته الشركة حالياً فى مشروعها الأول“جولدن جيت”.
MENAFN16102023000202011048ID1107252045
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.