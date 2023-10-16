مكسيم توقع اتفاقا مع ذا مارك لتطوير وإدارة مشروعها بالساحل الشمالى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت مجموعة مكسيم للاستثمار شراكة استراتيجية مع شركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية، والتى ستصبح بموجب هذه الشراكة المطور العام لمشروع مكسيم الساحل الشمالى، الذى تبلغ استثماراته 120 مليار جنيه.
حضر التوقيع كل من محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار، ومحمد سمير، الرئيس التنفيذى لمجموعة مكسيم للاستثمار، والمهندس عمرو بدر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية.
ويقام مشروع مكسيم الساحل الشمالى على مساحة 900 فدان، وتبدأ تسليمات المرحلة الأولى خلال العام المقبل، ومن المقرر ضخ 3 مليارات جنيه من إجمالى استثمارات المشروع لتسليم الوحدات المتأخرة خلال 36 شهرًا.
ويأتى التوقيع عقب إنهاء مجموعة مكسيم كافة التحديات التى كانت تواجه استكمال المشروع، بما فى ذلك القرار الوزارى الخاص بنقل ولاية المشروع من محافظة مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية، على أن تبدأ أعمال البناء أكتوبر الجارى.
وقال محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار، إن المهمة الأساسية للشركة هى بناء وتنمية مجموعة من المشروعات المستدامة والمتنوعة، التزامًا من مكسيم بالمساهمة فى نمو الاقتصاد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، التى تساعد على إعادة تشكيل مجال الاستثمار بشكل شامل فى قطاعات الضيافة والتطوير العقارى والتجارة وحلول الأعمال.
وأكد محمد سمير، الرئيس التنفيذى لمجموعة مكسيم للاستثمار، أن جهود مكسيم خلال الفترة القادمة هى رفع معدلات التنفيذ وتسريع عمليات البناء لسرعة تسليم الوحدات المتعاقد عليها وفقًا لأحدث المعايير والنظم المعمارية.
وعلى هامش هذه الشراكة، قامت ذا مارك للمجتمعات العمرانية ومكسيم للاستثمار العقارى بتوقيع شراكة أخرى مع شركة INEX لتنفيذ الأعمال الإنشائية باستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه بمشروع مكسيم الساحل الشمالى.
يذكر أن مشروع مكسيم الساحل الشمالى مقام على مساحة 900 فدان، وقام سابقاً بإطلاق مرحلتين، هما بو أيلاند وبو ساند، وتتنوع الوحدات ما بين ((شاليهات)) و((تاون هاوس)) و((فيلات)).
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