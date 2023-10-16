مكسيم توقع اتفاقا مع ذا مارك لتطوير وإدارة مشروعها بالساحل الشمالى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت مجموعة مكسيم للاستثمار شراكة استراتيجية مع شركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية، والتى ستصبح بموجب هذه الشراكة المطور العام لمشروع مكسيم الساحل الشمالى، الذى تبلغ استثماراته 120 مليار جنيه.

حضر التوقيع كل من محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار، ومحمد سمير، الرئيس التنفيذى لمجموعة مكسيم للاستثمار، والمهندس عمرو بدر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية.

ويقام مشروع مكسيم الساحل الشمالى على مساحة 900 فدان، وتبدأ تسليمات المرحلة الأولى خلال العام المقبل، ومن المقرر ضخ 3 مليارات جنيه من إجمالى استثمارات المشروع لتسليم الوحدات المتأخرة خلال 36 شهرًا.

ويأتى التوقيع عقب إنهاء مجموعة مكسيم كافة التحديات التى كانت تواجه استكمال المشروع، بما فى ذلك القرار الوزارى الخاص بنقل ولاية المشروع من محافظة مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية، على أن تبدأ أعمال البناء أكتوبر الجارى.

وقال محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار، إن المهمة الأساسية للشركة هى بناء وتنمية مجموعة من المشروعات المستدامة والمتنوعة، التزامًا من مكسيم بالمساهمة فى نمو الاقتصاد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، التى تساعد على إعادة تشكيل مجال الاستثمار بشكل شامل فى قطاعات الضيافة والتطوير العقارى والتجارة وحلول الأعمال.

وأكد محمد سمير، الرئيس التنفيذى لمجموعة مكسيم للاستثمار، أن جهود مكسيم خلال الفترة القادمة هى رفع معدلات التنفيذ وتسريع عمليات البناء لسرعة تسليم الوحدات المتعاقد عليها وفقًا لأحدث المعايير والنظم المعمارية.

وعلى هامش هذه الشراكة، قامت ذا مارك للمجتمعات العمرانية ومكسيم للاستثمار العقارى بتوقيع شراكة أخرى مع شركة INEX لتنفيذ الأعمال الإنشائية باستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه بمشروع مكسيم الساحل الشمالى.

يذكر أن مشروع مكسيم الساحل الشمالى مقام على مساحة 900 فدان، وقام سابقاً بإطلاق مرحلتين، هما بو أيلاند وبو ساند، وتتنوع الوحدات ما بين ((شاليهات)) و((تاون هاوس)) و((فيلات)).