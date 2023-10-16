47 مليار جنيه استثمارات الهيئات الخدمية بقطاع الإسكان العام المالى الجارى - جريدة البورصة

تخطط الحكومة لاستثمار 47 مليار جنيه من خلال الهيئات الخدمية بقطاع الإسكان خلال العام المالى الجارى 2023-2024 بزيادة 5 مليارات جنيه عن مخصصات العام المالى الماضى التى سجلت 42 مليار جنيه.

ووفقا للتقرير الصادر عن لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذى حصلت“البورصة” على نسخه منه، تتوزع المخصصات على“صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة تنمية الصعيد، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وصندوق البحوث والدراسات المشاركة فى مجال أنشطة التعمير”.

وأضاف التقرير، أن تقديرات موازنة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى عن العام المالى الجارى بلغت 49.2 مليار جنيه، مقارنة بـ43.5 مليار جنيه فى العام المالى الماضى.

فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى عن العام المالى 2023-2024 نحو 32 مليار جنيه فى حين أن الاعتمادات التى خصصت للصندوق فى خطة العام المالى الماضى بلغت 31 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه.

وبلغت موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى عن العام المالى 2023-2024 نحو 16.5 مليار جنيه مقارنة بـ11.3 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضى بزيادة بلغت نحو 5.2 مليار جنيه.

وبلغت تقديرات الخطة الاستثمارية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى العام المالى الجارى نحو 14.6 مليار جنيه مقارنة بـ10.3 مليار جنيه فى العام المالى الماضى.

وبلغت تقديرات موازنة هيئة تنمية الصعيد عن العام المالى الجارى 635.3 مليون جنيه، مقارنة بـ940 مليون جنيه فى العام المالى الماضى بانخفاض 304.7 مليون جنيه.

فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لصندوق هيئة تنمية الصعيد عن العام المالى 2023-2024 نحو 214 مليون جنيه فى حين أن الاعتمادات التى خصصت للصندوق فى خطة العام المالى الماضى بلغت 522.1 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى موازنة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء عن العام المالى الجارى بلغت 283 مليون جنيه فى حين أن الاعتمادات التى خصصت للصندوق فى موازنة العام المالى الماضى بلغت 226.7 مليون جنيه.

وبلغت تقديرات الخطة الاستثمارية للمركز القومى لبحوث الإسكان عن العام المالى الجارى 60 مليون جنيه فى حين أن الاعتمادات التى خصصت للصندوق فى خطة العام المالى الماضى 50 مليون جنيه.

بينما بلغت موازنة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى خلال العام المالى 2023-2024 نحو 155 مليون جنيه، مقارنة مع 115.6 مليون جنيه فى العام المالى الماضى.

وبلغت تقديرات الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للتخطيط العمرانى 100.6 مليون جنيه عن العام المالى الجارى مقارنة بـ68.9 مليون جنيه فى العام المالى الماضى بزيادة 31.7 مليون جنيه.

وبلغت تقديرات موازنة صندوق البحوث والدراسات المشاركة فى مجال أنشطة التعمير عن العام المالى الجارى 68.6 مليون جنيه، مقارنة بـ63.7 جنيه فى العام المالى الماضى.

فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لصنوق البحوث والدراسات المشاركة فى مجال أنشطة التعمير عن العام المالى 2023-2024 نحو 44.8 مليون جنيه فى حين أن الاعتمادات التى خصصت للصندوق فى خطة العام المالى الماضى بلغت 45 مليون جنيه.

وبلغت تقديرات موازنة الجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك عن العام المالى الجارى نحو 35 مليون جنيه مقابل 27 مليون جنيه العام المالى الماضى بزيادة نحو 8 ملايين جنيه.

وأوضح التقرير، أن إجمالى تقديرات الخطة الاستثمارية للجهاز عن العام المالى الجارى بلغت 5 ملايين جنيه فى حين أن الاعتمادات التى خصصت للجهاز فى خطة العام المالى الماضى بلغت 3 ملايين جنيه.

وأوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب بدراسة اعتماد تمويل إضافى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى قدره مليار جنيه لضمان استمرار العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية طبقا للبرامج الزمنية المقررة لها.

كما وجهت بضرورة قيام صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى بدراسة الشروط المالية ومساحات الأراضى والوحدات التى يقوم بتنفيذها وتخصيصها كإسكان احتماعى لمحدودى الدخل.