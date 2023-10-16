47 مليار جنيه استثمارات الهيئات الخدمية بقطاع الإسكان العام المالى الجارى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) “إسكان النواب” توصى باعتماد مليار جنيه تمويلاً إضافياً لـ”القومية لمياه الشرب”
تخطط الحكومة لاستثمار 47 مليار جنيه من خلال الهيئات الخدمية بقطاع الإسكان خلال العام المالى الجارى 2023-2024 بزيادة 5 مليارات جنيه عن مخصصات العام المالى الماضى التى سجلت 42 مليار جنيه.
ووفقا للتقرير الصادر عن لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذى حصلت“البورصة” على نسخه منه، تتوزع المخصصات على“صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة تنمية الصعيد، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وصندوق البحوث والدراسات المشاركة فى مجال أنشطة التعمير”.
وأضاف التقرير، أن تقديرات موازنة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى عن العام المالى الجارى بلغت 49.2 مليار جنيه، مقارنة بـ43.5 مليار جنيه فى العام المالى الماضى.
فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى عن العام المالى 2023-2024 نحو 32 مليار جنيه فى حين أن الاعتمادات التى خصصت للصندوق فى خطة العام المالى الماضى بلغت 31 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه.
وبلغت موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى عن العام المالى 2023-2024 نحو 16.5 مليار جنيه مقارنة بـ11.3 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضى بزيادة بلغت نحو 5.2 مليار جنيه.
وبلغت تقديرات الخطة الاستثمارية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى العام المالى الجارى نحو 14.6 مليار جنيه مقارنة بـ10.3 مليار جنيه فى العام المالى الماضى.
وبلغت تقديرات موازنة هيئة تنمية الصعيد عن العام المالى الجارى 635.3 مليون جنيه، مقارنة بـ940 مليون جنيه فى العام المالى الماضى بانخفاض 304.7 مليون جنيه.
فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لصندوق هيئة تنمية الصعيد عن العام المالى 2023-2024 نحو 214 مليون جنيه فى حين أن الاعتمادات التى خصصت للصندوق فى خطة العام المالى الماضى بلغت 522.1 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى موازنة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء عن العام المالى الجارى بلغت 283 مليون جنيه فى حين أن الاعتمادات التى خصصت للصندوق فى موازنة العام المالى الماضى بلغت 226.7 مليون جنيه.
وبلغت تقديرات الخطة الاستثمارية للمركز القومى لبحوث الإسكان عن العام المالى الجارى 60 مليون جنيه فى حين أن الاعتمادات التى خصصت للصندوق فى خطة العام المالى الماضى 50 مليون جنيه.
بينما بلغت موازنة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى خلال العام المالى 2023-2024 نحو 155 مليون جنيه، مقارنة مع 115.6 مليون جنيه فى العام المالى الماضى.
وبلغت تقديرات الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للتخطيط العمرانى 100.6 مليون جنيه عن العام المالى الجارى مقارنة بـ68.9 مليون جنيه فى العام المالى الماضى بزيادة 31.7 مليون جنيه.
وبلغت تقديرات موازنة صندوق البحوث والدراسات المشاركة فى مجال أنشطة التعمير عن العام المالى الجارى 68.6 مليون جنيه، مقارنة بـ63.7 جنيه فى العام المالى الماضى.
فيما بلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لصنوق البحوث والدراسات المشاركة فى مجال أنشطة التعمير عن العام المالى 2023-2024 نحو 44.8 مليون جنيه فى حين أن الاعتمادات التى خصصت للصندوق فى خطة العام المالى الماضى بلغت 45 مليون جنيه.
وبلغت تقديرات موازنة الجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك عن العام المالى الجارى نحو 35 مليون جنيه مقابل 27 مليون جنيه العام المالى الماضى بزيادة نحو 8 ملايين جنيه.
وأوضح التقرير، أن إجمالى تقديرات الخطة الاستثمارية للجهاز عن العام المالى الجارى بلغت 5 ملايين جنيه فى حين أن الاعتمادات التى خصصت للجهاز فى خطة العام المالى الماضى بلغت 3 ملايين جنيه.
وأوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب بدراسة اعتماد تمويل إضافى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى قدره مليار جنيه لضمان استمرار العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية طبقا للبرامج الزمنية المقررة لها.
كما وجهت بضرورة قيام صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى بدراسة الشروط المالية ومساحات الأراضى والوحدات التى يقوم بتنفيذها وتخصيصها كإسكان احتماعى لمحدودى الدخل.
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