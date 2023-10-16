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استشهاد شاب من بلدة قباطية برصاص الاحتلال غرب جنين

10/16/2023 10:16:11 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN/استشهد مساء اليوم الإثنين، شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب جنين.

وأفاد مصدر طبي ، بأن الشاب أنس رائد مناصرة (19 عاما) من بلدة قباطية جنوب جنين، استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري غرب جنين.

وباستشهاد الشاب مناصرة ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة إلى 59 منذ السابع من تشرين الأول الجاري.


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