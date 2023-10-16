استشهاد شاب من بلدة قباطية برصاص الاحتلال غرب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/استشهد مساء اليوم الإثنين، شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب جنين.
وأفاد مصدر طبي ، بأن الشاب أنس رائد مناصرة (19 عاما) من بلدة قباطية جنوب جنين، استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري غرب جنين.
وباستشهاد الشاب مناصرة ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة إلى 59 منذ السابع من تشرين الأول الجاري.
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